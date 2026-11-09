Rechaza Ernesto D’Alessio conflicto con sus cuatro hijos

El cantante aclaró que mantiene comunicación estrecha con sus hijos tras difundirse versiones sobre un supuesto conflicto con la familia.

Ernesto D’Alessio decidió poner fin a las especulaciones sobre una supuesta separación familiar. Luego de que circularan versiones sobre un posible distanciamiento con sus hijos tras su divorcio de Charito Ruiz, el cantante aclaró cómo se encuentra actualmente su relación con ellos.

Los rumores surgieron después de que se comentara que sus hijas habían viajado a la Ciudad de México para asistir a la Fórmula 1, pero supuestamente no habían buscado a su papá durante su estancia. Esta situación generó comentarios sobre un posible alejamiento entre el intérprete y sus hijos.

Aclaración sobre el viaje a la Fórmula 1

Ante las versiones, Ernesto explicó que no se trató de una visita de todos sus hijos, sino únicamente de Sarita, quien viajó con su autorización. Incluso reveló que Charito fue quien se comunicó con él para solicitarle el permiso, pues consideraba importante que fuera él quien diera su aprobación.

El cantante detalló que habló directamente con su hija para saber con quién viajaría y cuáles eran sus planes, antes de darle luz verde. Con esta explicación, dejó claro que la visita de Sarita no tenía relación con ningún conflicto familiar.

Relación familiar y rol de padre tras el divorcio

Cabe recordar que Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz estuvieron casados durante 16 años y tuvieron tres hijos juntos. Además, el cantante adoptó legalmente al hijo mayor de Charito, a quien siempre ha reconocido como parte de su familia.

De esta manera, Ernesto rechazó que exista un distanciamiento con sus hijos y pidió que no se saquen conclusiones a partir de versiones sin confirmar. Por ahora, el cantante asegura que mantiene comunicación y una buena relación con ellos, dejando claro que su separación de Charito no significa que haya cambiado su papel como padre.