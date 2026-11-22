Luego del operativo donde cayó 'El Chapo Isidro' con dos colaboradores, el actor rechazó normalizar el miedo en familias de Sinaloa.

El actor sinaloense Alejandro Speitzer difundió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram, donde pidió paz para la población de su estado, luego de que la entidad viviera una noche marcada por tiroteos, bloqueos y quema de vehículos tras el operativo federal en el que fue capturado “El Chapo Isidro” junto con dos colaboradores.

Acompañada únicamente de la palabra “SINALOA” y un emoji de paloma blanca, la publicación cuestiona cuánto tiempo más tendrán que soportar las familias sinaloenses jornadas de terror como la ocurrida la noche anterior, señalando que sentirse seguros en su propia tierra se ha convertido en un privilegio en lugar de un derecho fundamental.

Exigencia de responsabilidad y rechazo a normalizar el miedo

En su pronunciamiento, Speitzer advirtió que acostumbrarse a vivir bajo el temor equivale a aceptar la pérdida de la libertad, y expresó el hartazgo social frente a la violencia, la incertidumbre y la indiferencia.

“No podemos permitir que el miedo se convierta en nuestra forma de vida. Que las nuevas generaciones crezcan pensando que vivir encerrados, escuchar disparos o despedirse de alguien sin saber si volverá es parte de la normalidad”.

Speitzer también demandó que quienes tienen responsabilidad en el daño provocado en el estado rindan cuentas, al tiempo que defendió la identidad de su tierra al subrayar que Sinaloa es mucho más que la violencia que hoy la golpea.

"Vivir en paz no debería ser un sueño. Es un derecho", remató en el mensaje.

La publicación detonó cientos de comentarios de respaldo por parte de usuarios y ciudadanos sinaloenses, quienes agradecieron que visibilizara la crisis de seguridad registrada tras los hechos violentos de la jornada nocturna.