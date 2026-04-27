Recauda 'Super Mario Galaxy’ más de US$831 millones mundialmente

El fin de semana se vio marcado por palomitas y millones de dólares, en el cual 'Project Hail Mary' y 'Michael' también lograron figurar, pero sin imponerse.

La película ‘Super Mario Galaxy’ se consolidó como el mayor éxito global de 2026 al superar los $831 millones de dólares en taquilla mundial, colocándose como el estreno más rentable del año en la industria cinematográfica.

El filme animado basado en el universo de Nintendo no solo dominó su estreno, también logró mantenerse como líder en semanas posteriores, impulsando el mercado global y dejando atrás a otras producciones de alto perfil.

¿Qué tan grande es el éxito de ‘Super Mario Galaxy’?

Desde su debut, la cinta registró cifras destacadas, incluyendo un arranque global superior a los $372 millones, posicionándose rápidamente como uno de los lanzamientos más fuertes del año.

Con el paso de las semanas, el impulso en taquilla se mantuvo hasta alcanzar los más de $831 millones, colocándose en el primer lugar de ingresos globales en 2026.

El dominio de la película también se reflejó en su capacidad para mantenerse en la cima frente a nuevos estrenos, consolidando su impacto en el mercado internacional.

‘Project Hail Mary’ también marca cifras clave

Otro de los títulos relevantes del año es ‘Project Hail Mary’, protagonizado por Ryan Gosling, que logró una recaudación global superior a los $613 millones de dólares.

La película de ciencia ficción, basada en la novela de Andy Weir, destacó desde su estreno al convertirse en el mejor debut de Amazon MGM Studios, con más de $140 millones a nivel mundial en su primer fin de semana.

Además, generó altas expectativas desde sus primeras funciones, con ingresos en preventas que la colocaron como uno de los lanzamientos más fuertes de 2026.

‘Michael’ se mantiene entre los estrenos más relevantes

En el panorama global también figura ‘Michael’, biopic musical centrado en Michael Jackson, que ha acumulado más de $217 millones de dólares en taquilla mundial.

La película forma parte del grupo de producciones que han sostenido la actividad en cines durante el año, aunque aún lejos del dominio que mantiene ‘Super Mario Galaxy’.

El desempeño de estas películas refleja un año sólido para la industria cinematográfica, con múltiples producciones superando los $200 millones y consolidando el regreso de grandes audiencias a las salas.