Ian Brennan adelantó que la nueva versión de la serie incluirá el duelo por los actores fallecidos, aunque el equipo aún define cómo lo hará

El regreso de "Glee" a la televisión no dejará de lado las pérdidas que marcaron a su elenco. Ian Brennan, cocreador de la exitosa serie musical, adelantó que la nueva versión incluirá la tristeza por las muertes de Cory Monteith y Naya Rivera, aunque el equipo creativo todavía trabaja en la manera de incorporar estos acontecimientos a la historia.

En una entrevista con Variety, Brennan explicó que el tema formará parte de la narrativa del proyecto, que reunirá nuevamente a los creadores originales Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan.

"Todavía estamos definiendo muchas cosas. Eso va a ser parte de la historia, esa tristeza y esa pérdida. Pero, aun así, creo que 'Glee' es algo demasiado grande como para dejarlo descansar. Hay algo en este momento que se siente correcto", expresó.

¿Cómo abordará 'Glee' la muerte de sus protagonistas?

Dos de las ausencias más significativas para los seguidores de la producción son las de Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson, y Naya Rivera, recordada por su papel de Santana López.

Monteith murió en julio de 2013, a los 31 años, a causa de una intoxicación accidental relacionada con el consumo de heroína y alcohol. Su fallecimiento ocurrió mientras la serie todavía estaba en emisión y tuvo un impacto directo en la historia de su personaje.

Por su parte, Rivera falleció en julio de 2020, a los 33 años, tras ahogarse en el lago Piru, California. La actriz había salido en una embarcación con su hijo de cuatro años y perdió la vida después de ayudarlo a mantenerse a salvo en el agua.

La nueva producción tendrá que considerar estas pérdidas dentro del desarrollo de los personajes y de la historia, aunque Brennan no ofreció detalles sobre las escenas o los recursos narrativos que utilizarán para recordarlos.

Ian Brennan cambió de opinión sobre el regreso de 'Glee'

El cocreador también reconoció que inicialmente no estaba convencido de realizar una nueva versión de la serie. Según contó, cada vez que surgía la posibilidad de retomarla se preguntaba cuál era la razón para contar nuevamente esa historia.

Sin embargo, su postura cambió durante los últimos seis meses. Brennan aseguró que ahora considera que la idea y el momento son adecuados para regresar al universo de la producción.

"No estaba tan emocionado con la idea. Cada vez que surgía, pensaba: '¿Por qué harían eso otra vez?'. Por alguna razón, en los últimos seis meses cambié completamente de opinión. Simplemente parece que la idea es correcta. Creo que el momento es el adecuado. Ahora estoy realmente emocionado. Va a ser muy divertido", comentó.

La nueva historia mostrará a los personajes en otra etapa de sus vidas

Sobre el enfoque de la continuación, Brennan adelantó que los espectadores encontrarán a los personajes en una etapa muy diferente de sus vidas, lejos de los años que pasaron en el coro escolar New Directions.

El guionista explicó que la trama podría explorar cómo los antiguos integrantes recuerdan su adolescencia y el periodo en el que formaron parte del grupo musical de la preparatoria.

Ryan Murphy había revelado en septiembre que ya había terminado el primer guion del proyecto, escrito junto con Falchuk y Brennan. También comentó que había tenido contacto con alrededor de diez integrantes del elenco original, quienes mostraron entusiasmo y plantearon preguntas sobre la propuesta.

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para comenzar la producción ni se han confirmado todos los integrantes del reparto que participarán en el regreso.

Ian Brennan quiere más canciones de Journey

Además de hablar sobre el tratamiento de las pérdidas, Brennan compartió algunas de sus expectativas musicales para la nueva entrega. Entre sus deseos está incorporar más canciones de Journey, agrupación cuya música tuvo presencia en la serie original.

"No hicimos suficiente Journey. Hicimos casi todo Journey, pero todavía quedan muchos éxitos", señaló.

La serie original de "Glee" se transmitió entre 2009 y 2015 y se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a sus historias juveniles y sus interpretaciones musicales. Su regreso buscará recuperar ese universo, pero con personajes que han dejado atrás la preparatoria y con una historia que también tendrá que reconocer las ausencias de quienes formaron parte de su trayectoria.