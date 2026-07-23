Rebel Wilson gana demanda por difamación en caso 'The Deb'

Un tribunal australiano desestimó la demanda contra Rebel Wilson, quien obtuvo una victoria legal por el caso relacionado con The Deb

La actriz y directora Rebel Wilson obtuvo una victoria judicial luego de que el Tribunal Federal de Australia desestimara la demanda por difamación y violación de la confidencialidad presentada por Charlotte MacInnes, protagonista de The Deb, película que marcó el debut de Wilson como directora.

La jueza Elizabeth Raper resolvió el caso en Sídney al rechazar todas las reclamaciones de MacInnes y ordenó que la actriz cubra las costas legales de Wilson, poniendo fin a este proceso judicial, aunque otros litigios relacionados con la producción de The Deb continúan por separado.

El origen del conflicto

La demanda surgió a raíz de cuatro publicaciones realizadas por Rebel Wilson en Instagram entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

MacInnes sostuvo que esos mensajes daban a entender que había cambiado su versión sobre un incidente ocurrido durante el rodaje para favorecer su carrera profesional.

El caso se centró en un episodio registrado el 5 de septiembre de 2023, cuando MacInnes y la productora Amanda Ghost acudieron a nadar a la playa de Bondi antes de regresar al apartamento donde se hospedaban en Sídney.

De acuerdo con el expediente, Ghost sufrió una fuerte reacción alérgica tras entrar al agua fría y posteriormente ambas ingresaron a una bañera sin quitarse los trajes de baño.

Wilson aseguró que al día siguiente MacInnes le expresó que la situación le había resultado incómoda y que más adelante modificó esa versión. La actriz negó haber realizado esa queja y sostuvo que nunca se sintió incómoda por lo sucedido.

La resolución del tribunal

En su fallo, la jueza Raper determinó que únicamente uno de los significados señalados por MacInnes podía desprenderse de las publicaciones de Wilson, pues la actriz había cambiado su versión respecto a sentirse incómoda por el incidente en la bañera.

Sin embargo, la magistrada concluyó que esa afirmación no constituía difamación, al considerar que una persona común no necesariamente tendría una peor opinión de alguien únicamente por modificar su relato sobre un hecho.

Además, el tribunal sostuvo que MacInnes no logró demostrar que las publicaciones le hubieran ocasionado un daño grave a su reputación y añadió que Wilson acreditó que el contenido difundido era sustancialmente cierto.

Tras revisar los testimonios, la jueza concluyó que, con base en las probabilidades, MacInnes sí manifestó inicialmente sentirse incómoda por lo ocurrido y posteriormente cambió su versión de los hechos.

La sentencia también calificó las declaraciones de MacInnes y Amanda Ghost como inconsistentes y las describió como testimonios poco fiables.

Asimismo, el tribunal consideró que Ghost colocó a MacInnes, entonces de 25 años, en una situación incómoda y estresante al exigirle que la asistiera durante el episodio derivado de su reacción alérgica.

No obstante, la resolución aclaró expresamente que el proceso no buscaba determinar si existió una conducta de carácter sexual o acoso sexual, ya que esa cuestión no fue sometida a consideración del tribunal.

Sin pruebas de afectaciones profesionales

MacInnes argumentó que las publicaciones de Wilson provocaron acoso en redes sociales y dañaron su carrera artística. Sin embargo, la jueza señaló que no se presentaron pruebas de que hubiera perdido oportunidades laborales a consecuencia de los mensajes.

La resolución destacó incluso que la actriz firmó un contrato discográfico con Atlantic Records en octubre de 2025 y posteriormente lanzó dos sencillos, sin que su representante pudiera identificar algún trabajo perdido por las publicaciones.

La reclamación por violación de la confidencialidad también fue rechazada, ya que el tribunal concluyó que no quedó demostrado que Wilson hubiera divulgado una denuncia de acoso sexual ni que se cumplieran los elementos legales necesarios para acreditar esa acusación.

Tras conocerse la decisión, Rebel Wilson agradeció al tribunal por analizar las pruebas presentadas y expresó su alivio por el cierre del proceso judicial.

La actriz afirmó que durante todo el procedimiento procuró mantenerse fiel a sus valores y reiteró su respaldo a The Deb, película que describió como una historia sobre la individualidad, la resiliencia y el valor de ser uno mismo.

Wilson también publicó un mensaje en Instagram en el que manifestó estar agradecida porque este capítulo hubiera llegado a su fin y aseguró que ahora concentrará su atención en su familia y en su trabajo, además de expresar su respeto por el sistema judicial australiano.