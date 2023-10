Rebecca de Alba revela perdió 2 bebés de Ricky Martin

“Yo lo intenté, pero no pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja”, comentó y cuando se le preguntó de quién hablaba, dijo:

“Por ahí se sabe… con Ricky (Martin). Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos, por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”, reveló.