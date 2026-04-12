Reaparece rumor sobre supuesta muerte de Marco Antonio Solís

Un video se sobre su supuesta muerte se volvió viral, generando alarma entre sus fans, pero el cantante sigue activo y no hay confirmación oficial

Este sábado volvieron a aparecer los rumores sobre la presunta muerte de Marco Antonio Solís, mejor conocido como "El Buki", provocando confusión y alarma entre sus seguidores.

Fue a través de un video en TikTok en donde se mostraba la noticia sobre su aparente fallecimiento.

Sin embargo, esta información resultó ser falsa, pues no existe ningún comunicado oficial de sus familiares o de su equipo de representantes que respalde esta versión, presuntamente manipulada con inteligencia artificial, de su muerte.

Este rumor no es nuevo, pues el pasado enero surgió esta versión, la cual se viralizó rápidamente en TikTok y que fue retomada en abril.

En el material publicado en enero, se afirmaba que "El Buki" había muerto debido a un paro cardiaco mientras se encontraba con su familia.

Esta publicación, debido al impacto, fue retomada en otras redes sociales, donde se compartieron imágenes y mensajes alusivos al luto que terminaron incrementando la confusión.

Pese a la viralización de esta nota, ninguna fuente cercana al cantante confirmó su fallecimiento.

Además, "El Buki" ha mantenido una actividad pública y en redes sociales recientemente, descartando indirectamente los rumores sobre su muerte.

Esta no es la primera vez que el cantante es blanco de este tipo de noticias, pues desde 2014, 2024 y enero de este año han circulado en varias ocasiones rumores similares sobre su muerte, todos desmentidos posteriormente por medios y verificadores.