Reaparece Pimpinela Escarlata tras su paso por La Granja VIP 2

El luchador profesional lanzó advertencias y una postura desafiante a los demás participantes al concluir su estancia en el programa.

Luego de su paso por "La Granja VIP 2", el luchador Pimpinela Escarlata reapareció con un mensaje frontal y desafiante, asegurando que su experiencia dentro del reality show transformó su carácter y su forma de enfrentar a los demás participantes.

Durante su declaración, el deportista advirtió que, tras su salida, ya no permitirá que nadie se meta con él, marcando una postura firme frente a las tensiones vividas en la competencia. Aunque no especificó el nombre de la persona a quien iba dirigida la advertencia, el veterano de los encordados lanzó un reto directo y tajante.

"A esas alturas, no, a mí tú no me asustas. Tú ni nadie. Por eso tengo 40 años de trayectoria y he enfrentado a los mejores luchadores".

Desafío fuera de los encordados y referencias a sus orígenes

Lejos de bajar el tono, el atleta elevó la confrontación al proponer un enfrentamiento personal fuera de los encordados, recordando sus orígenes y su capacidad de defensa.