Reaparece Pimpinela Escarlata tras su paso por La Granja VIP 2

Luego de su paso por "La Granja VIP 2", el luchador Pimpinela Escarlata reapareció con un mensaje frontal y desafiante, asegurando que su experiencia dentro del reality show transformó su carácter y su forma de enfrentar a los demás participantes.
Durante su declaración, el deportista advirtió que, tras su salida, ya no permitirá que nadie se meta con él, marcando una postura firme frente a las tensiones vividas en la competencia. Aunque no especificó el nombre de la persona a quien iba dirigida la advertencia, el veterano de los encordados lanzó un reto directo y tajante.
"A esas alturas, no, a mí tú no me asustas. Tú ni nadie. Por eso tengo 40 años de trayectoria y he enfrentado a los mejores luchadores".
Desafío fuera de los encordados y referencias a sus orígenes
Lejos de bajar el tono, el atleta elevó la confrontación al proponer un enfrentamiento personal fuera de los encordados, recordando sus orígenes y su capacidad de defensa.
"Yo crecí de chiquillo, crecí para ser luchador. Y fui callejero y sé lo que traigo por dentro. Sé que traigo un hombre muy fuerte y también sé golpear". Con esta firme postura, el exconcursante dejó claro que las rencillas desatadas dentro de la casa tendrán continuidad más allá de las pantallas de televisión.