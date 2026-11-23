En Puerto Nuevo, Baja California, se vio a Natanael Cano con su mamá y fans; no se ha confirmado reconciliación con Marissa Blanco ni nuevas fechas.

¡Natanael Cano volvió a aparecer en público! Después de varias semanas alejado de los escenarios y de la vida pública, el cantante de corridos tumbados fue captado el pasado 21 de noviembre en un restaurante de mariscos en Puerto Nuevo, Baja California.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el intérprete acudió a Villa Ortega’s, donde convivió con algunos de sus seguidores, se tomó fotografías y fue visto acompañado de su mamá. Su aparición llamó la atención, especialmente porque lucía el cabello rapado.

Rumores de reconciliación y versiones sobre rehabilitación

Además, comenzaron a circular imágenes en las que aparece junto a Marissa Blanco, lo que despertó comentarios sobre una posible reconciliación. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación de que ambos hayan retomado su relación.

Pero lo que más ha generado conversación es la versión de que Natanael habría salido de un centro de rehabilitación. La información fue compartida por la creadora de contenido Chamonic, quien aseguró que el cantante ya había concluido su estancia en dicho lugar.

No obstante, es importante señalar que ni la familia ni el equipo de trabajo del artista han confirmado públicamente que haya ingresado o salido de un centro de rehabilitación.

Cancelación de gira y regreso pendiente

Recordemos que en octubre se anunció la cancelación de las fechas restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour, con el argumento de que necesitaba concentrarse en su salud y bienestar. Posteriormente, su familia publicó un comunicado en el que expresó su apoyo y pidió respeto a su privacidad.

Por ahora, esta reaparición representa una de las primeras imágenes recientes del cantante, pero todavía no se ha anunciado cuándo regresará oficialmente a los escenarios.