Reaparece José Luis Reséndez y causa tendencia por su imagen

El actor regiomontano volvió al escrutinio público en redes sociales tras difundirse imágenes que muestran su cambio de apariencia.

El nombre del actor y exmodelo mexicano José Luis Reséndez se ha apoderado de las tendencias digitales tras la difusión de imágenes recientes que muestran un drástico y radical cambio en su apariencia física.

Alejado de los reflectores de la televisión abierta, el histrión regiomontano ha vuelto al centro del escrutinio público por la marcada transformación en su estilo de vida e imagen personal, alejándose por completo de la faceta de galán estético con la que se dio a conocer en el espectáculo nacional e internacional.

En las fotografías y videos que circulan en plataformas digitales, se aprecia a un Reséndez con un evidente aumento de peso corporal y luciendo una barba crecida y desalineada. Esta nueva etapa ha generado un fuerte contraste frente al pulcro estilismo y la atlética figura que solía presumir durante sus años de mayor proyección mediática, provocando asombro y múltiples comentarios por parte de sus seguidores y de la audiencia en general.

El contraste de su aspecto actual resulta sumamente notorio al repasar el historial del artista originario de Monterrey, Nuevo León, pues ya no queda nada del Reséndez del 2003, quien representó a México en el certamen internacional Míster Mundo (Mr. World), donde obtuvo el tercer lugar mundial gracias a su cuidada condición física y presencia escénica.



Ni hablar de las décadas de 2000 y 2010, donde el actor participó en varias de las producciones más exitosas de la televisión de habla hispana, destacando en melodramas como Clase 406, La Madrastra, Alborada, Tormenta en el Paraíso, Destilando Amor y Camaleones, esta última donde compartió créditos con Belinda, y cómo olvidar cuando le dio vida al temido villano Acacio Martínez, alias "El Teca", en las primeras temporadas de la exitosa superserie Señora Acero.

Tras anunciar su retiro de la pantalla chica en octubre de 2018, el regiomontano distanció sus apariciones en eventos públicos y concentró su actividad en redes sociales y transmisiones de TikTok, manteniendo en reserva detalles de su rutina diaria hasta la reaparición de estas imágenes.