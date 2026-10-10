Reaparece Emma Watson con pieza en honor a Anne Carson

La actriz compartió un pañuelo bordado con una cita de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 vinculada a un proyecto de arte.

La actriz y activista Emma Watson reapareció en sus redes sociales para compartir una delicada pieza de arte textil vinculada al proyecto colaborativo Tiny Pricks Project.

En la imagen publicada, se aprecia un pañuelo de tela blanca con acabados de encaje que lleva bordada a mano la frase “escucha el silencio” (“hear the quiet”), atribuida a la recién galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026, la poetisa y ensayista canadiense Anne Carson.

El origen de la frase y el Nobel de Literatura 2026

La cita bordada en la pieza compartida por Watson surge directamente de las primeras reacciones tras el anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026 otorgado a Carson. Al ser cuestionada sobre lo que significaba el prestigioso galardón para ella, la escritora respondió con sencillez que aún no lo había pensado mucho.

En lugar de centrarse en la distinción, Carson compartió que ella y su pareja planeaban dar un paseo por el bosque para alejarse de las llamadas telefónicas y “escuchar el silencio”, la misma frase que ahora inmortaliza el bordado destacado por la actriz.

Asimismo, la autora reflexionó sobre su obra al calificarla de manera simple como “inadvertida” y concluyó con una peculiar mirada sobre la vida y la escritura: “La vida es aburrida. Como si hicieras algo con él”.