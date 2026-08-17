Reaparece Bruce Willis junto a su familia en boda de su hija

Bruce Willis protagonizó un emotivo momento familiar al reaparecer públicamente durante la boda de su hija Tallulah Willis, quien se casó con el músico Justin Acee el pasado 8 de agosto. La ceremonia se realizó en el hogar de la familia en Hailey, Idaho, en una celebración íntima rodeada de familiares y amigos.
Una fotografía en blanco y negro, publicada por Vogue, mostró al protagonista de Duro de matar junto a los recién casados. En la imagen, Bruce abraza a Tallulah mientras Justin toma su mano, protagonizando un momento que rápidamente conmovió a los seguidores del actor. Tallulah describió la fotografía como “un momento tierno con mi papá y Justin” al inicio del fin de semana de la boda.
La presencia de Bruce tiene un significado especial debido a su estado de salud. El actor, de 71 años, se retiró de la actuación después de ser diagnosticado inicialmente con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal en 2023. Desde entonces, su familia ha mantenido mayor privacidad sobre su vida y sus apariciones públicas se han vuelto poco frecuentes.
Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, contrajo matrimonio con Justin Acee después de varios años de relación. La pareja se comprometió en diciembre de 2024 y eligió realizar una ceremonia íntima en un lugar muy significativo para la novia, quien ha descrito ese espacio familiar como un sitio donde encontró libertad e inspiración.
La boda reunió también a Demi Moore y a las hermanas de Tallulah, Rumer y Scout Willis, quienes acompañaron a la novia en este momento especial. La aparición de Bruce convirtió la celebración en un momento todavía más emotivo para la familia y para los seguidores del actor, quienes celebraron poder verlo nuevamente compartiendo un momento tan importante junto a una de sus hijas.