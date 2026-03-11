Reaparece Bad Bunny en redes para festejar su 32 cumpleaños

La publicación se dio luego de varios meses en los que el artista permaneció prácticamente ausente en sus plataformas digitales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a tener actividad este martes en sus redes sociales para conmemorar su cumpleaños número 32, lo que provocó una ola de reacciones de sus seguidores. La publicación se dio luego de varios meses en los que el artista permaneció prácticamente ausente en sus plataformas digitales, tras eliminar sus publicaciones después de su participación en el espectáculo del Super Bowl.

En su cuenta, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, compartió una fotografía en la que aparece soplando las velas de un pastel con forma de corazón. El mensaje que acompañó la imagen fue breve.

"32".

En pocas horas, la publicación acumuló más de 92 mil comentarios, con miles de fanáticos enviándole felicitaciones y destacando su influencia musical, además de agradecerle por representar a Puerto Rico y Latinoamérica a través de sus canciones.

Continúa su gira mundial con presentaciones en varios continentes

Actualmente, el artista conocido también como el "Conejo Malo" se encuentra en pleno desarrollo de su gira internacional 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'. Este tour ya ha pasado por diversos países de Latinoamérica y Asia, y en las próximas semanas continuará con presentaciones programadas en distintos escenarios de Europa.

Desde noviembre, el cantante se ha presentado ante miles de seguidores en países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia y Japón.

Tras esta etapa, el intérprete se prepara para continuar con su recorrido europeo, con conciertos programados en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia. La gira tiene previsto concluir el próximo 22 de julio en Bélgica.