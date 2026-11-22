Selena Gomez mostró una camiseta negra de los Spurs y un jersey blanco número 1 en el juego en que San Antonio venció 114-91 a los Pelicans.

Selena Gomez apareció entre los asistentes a un partido de los San Antonio Spurs en la llamada "ciudad del álamo", donde dejó ver su afinidad con la franquicia texana en una jornada en la que su presencia pareció darle suerte al equipo antes de imponerse 114-91 sobre los Pelicans.

Durante la transmisión en la arena, la actriz, cantante y compositora originaria de Texas abrió su saco negro para mostrar una camiseta negra con el emblema de los Spurs, sonrió ante las cámaras y posteriormente sostuvo y exhibió un jersey blanco con el número 1 que le entregó la mascota del equipo.

El guiño en redes y el triunfo de San Antonio

El momento también fue retomado en las plataformas digitales oficiales de la liga y la franquicia bajo la leyenda "¿Quién dice que no puedes recrear un clásico?", acompañando una publicación compuesta por dos imágenes en las que Selena Gomez aparece en las gradas: una en la que luce más joven vistiendo un jersey del equipo en un partido previo y otra donde reaparece abriendo su saco en la arena.

Definitivamente, la presencia de Selena Gomez acompañó una jornada redonda para la quinteta de San Antonio, que cerró el compromiso con ventaja de 23 puntos en el marcador final (114-91) frente a Nueva Orleans.