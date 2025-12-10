Reaccionan comediantes ante deceso de 'El Cometa Show'

El gremio de la comedia despidió al hijo de 'Chis chas', después de viralizarse la noticia de su deceso a través de redes sociales

Comediantes regiomontanos como Mike Salazar, José Luis Zagar y Carlos Campa, mejor conocido como "Regalito" enviaron sus condolencias a la familia de "El Cometa Show", luego de darse a conocer la noticia de su deceso el pasado lunes.

Aunque usuarios de internet creyeron que se trataba de una broma, comenzaron a creer la veracidad de la noticia debido a que establecimientos donde se presentaba comenzaron a compartir las esquelas correspondientes.

Muere comediante "El Cometa Show"

Jesús Alberto González Galván, mejor conocido como "El Cometa Show" perdió la vida a los 40 años de edad.

El hijo del reconocido comediante "Chis Chas" perdió la vida al ser víctima de una crisis cardíaca, según información extraoficial.

A pesar de protagonizar diversos conflictos con personas del medio, todos enviaron mensajes de afecto y pronta resignación para la familia del comediante, a quien recuerdan con cariño.