Reabren investigación por muerte del fundador de Mango

Los Mossos d'Esquadra reabrieron el caso de Isak Andic, empresario y creador de Mango, tras detectar inconsistencias en las declaraciones de su hijo Jonathan

Lo que en diciembre de 2024 fue reportado como un trágico accidente durante una excursión en Collbató, Barcelona, hoy es motivo de investigación por posible homicidio.

Isak Andic, fundador del grupo textil Mango, cayó de un acantilado de 150 metros mientras realizaba una caminata junto a su hijo Jonathan Andic, quien ahora encabeza la lista de sospechosos.

Los Mossos d’Esquadra decidieron reabrir el caso después de hallar incongruencias entre la versión de Jonathan y los resultados del análisis de su teléfono celular, donde se detectaron mensajes tensos entre padre e hijo días antes del incidente.

Un testimonio decisivo para retomar la investigación fue el de Estefanía Knuth, golfista y pareja de Isak Andic.

La deportista aseguró que la relación entre ambos se había deteriorado, especialmente desde 2015, cuando el empresario decidió asumir un papel menos activo en Mango y cedió poder a su hijo.

Knuth afirmó que el cambio en la dirección provocó fuertes desacuerdos familiares, sobre todo por el rumbo financiero de la empresa, que atravesaba un periodo de pérdidas.

Sus declaraciones fueron determinantes para que la justicia cambiara el estatus de Jonathan de testigo a investigado formalmente.

Cabe señalar que la muerte del empresario reavivó conflictos en torno a la distribución de su herencia, estimada en cientos de millones de euros.

Según el testamento, la fortuna de Andic debía repartirse en partes iguales entre sus tres hijos, algo que las hijas aceptaron, pero que habría generado fricciones con su hijo mayor.

A esto se suma la inconformidad de Knuth, quien no habría quedado satisfecha con la cifra que le correspondía como pareja del fallecido.

Según versiones cercanas, esperaba recibir alrededor de 70 millones de euros, una cantidad mayor a la establecida en el acuerdo legal.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado evidencia directa que implique a Jonathan Andic en la muerte de su padre.

Sin embargo, el caso sigue abierto y los investigadores continúan revisando pruebas periciales, comunicaciones y movimientos financieros para esclarecer lo ocurrido aquel día en la sierra de Montserrat.