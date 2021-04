RBD planea gira mundial para 2022, revela Christopher Uckermann

El actor y cantante Christopher Uckermann compartió que RBD está en pláticas para realizar una gira mundial el próximo año

| 26/04/2021 | ionicons-v5-c 17:55 | Luz Camacho |

MÉXICO.- Tras el éxito que tuvo el concierto virtual del reencuentro de RBD, la banda podría volver a pisar los escenarios para volver a cumplir el sueño de sus miles de fans que desean verlos en vivo en un concierto, pues de acuerdo con Christopher Uckermann esto podría suceder en 2022.

"Precisamente ayer tuve una llamada respecto a eso, y ver la posibilidad de si se llega a reactivar todo, ver si existe una gira o ver la posibilidad, hay que hablar con los demás todavía, pero siempre existe la posibilidad... y después ya cada quién a sus proyectos, esperemos a ver si se puede lograr", dijo el actor y cantante Christopher Uckermann.

De acuerdo con el Christopher, para esta gira mundial se buscaría hablar con Dulce María y con Poncho Herrera, quienes no estuvieron en el concierto del reencuentro de RBD. Si bien Poncho se retiró de la música para enfocarse en la actuación, por lo que es probable que no estará en una posible gira. Sin embargo, con Dulce existe la posibilidad de que se integre a la serie de conciertos, pues en el reencuentro no estuvo presente por su embarazo y por miedo a contagiarse de Covid-19.

"Habría que hablar con Dulce, sobre todo, porque al final Poncho no está metido en la música, está muy metido en sus proyectos, y claro, las puertas están súper abiertas si se quisiera sumar, y también hablar con Dulce. Creo que hacer giras o más bien países grandes, pero también (dependerá de) la capacidad de la gente, no sabemos cómo va a estar ese movimiento, hay gente que ya está reactivando conciertos".

Aunque la gira suena un poco lejana y habría que ver cómo se da la re activación de la industria del entretenimiento en lo que va del 2021 y 2022, Christopher Uckermann, así como los fans de RBD, mantienen las esperanzas de que se confirme este tour.