RAYE y Michael B. Jordan: una cita, pero de trabajo

RAYE y Michael B. Jordan fueron vistos juntos, aunque su encuentro tendría fines profesionales relacionados con una banda sonora

Una salida entre RAYE y Michael B. Jordan provocó especulaciones sobre un posible romance después de que ambos fueran vistos juntos en un parque de atracciones ubicado en las afueras de Los Ángeles.

Sin embargo, la cercanía que mostraron durante la visita a al parque tendría una explicación mucho más relacionada con el trabajo que con una posible relación sentimental.

De acuerdo con fuentes cercanas a la situación citadas por TMZ, la cantante británica participa en la creación de la banda sonora de un proyecto cinematográfico en el que trabaja Jordan, por lo que ambos mantienen una relación principalmente profesional.

Solo son amigos, según fuentes

Las mismas fuentes señalaron que RAYE y Michael B. Jordan nunca han tenido una cita y que entre ellos no existe una relación romántica, pese a las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales.

La convivencia entre ambos habría sido suficiente para que los usuarios de internet comenzaran a plantear la posibilidad de un nuevo romance de Hollywood, pero personas cercanas a los artistas aseguran que se trata únicamente de una amistad y una colaboración profesional.

Así surgieron los rumores

El encuentro ocurrió el viernes 7 de agosto, cuando RAYE y Jordan pasaron parte del día. Algunos visitantes lograron captar a los artistas mientras recorrían diferentes atracciones del parque.

Una de las imágenes que se difundió en redes sociales mostró a la intérprete sonriente junto al protagonista de Sinners mientras ambos conversaban antes de subir a una montaña rusa.

También comenzó a circular un video publicado por un usuario de TikTok en el que se observa a Jordan, de 39 años, y RAYE, de 28, sentados en una atracción mientras esperaban el inicio del recorrido.

Las fotografías y videos rápidamente generaron comentarios entre los seguidores de ambos. En una de las imágenes compartidas en X, los artistas aparecen abordando otra atracción; Jordan llevaba un overol beige, mientras RAYE vestía completamente de negro.

Las publicaciones provocaron preguntas sobre la naturaleza de su relación. Algunos usuarios directamente cuestionaron si estaban saliendo, mientras otros bromearon sobre la combinación de ambas personalidades y aseguraron que parecían hacer buena pareja.

La cantante británica ha ganado reconocimiento internacional durante los últimos años y ha consolidado su carrera musical con canciones como Where Is My Husband. Jordan, por su parte, continúa desarrollando proyectos tanto como actor como detrás de cámaras.