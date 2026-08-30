Ray Winstone confronta a director por tocar a actriz en rodaje

Ray Winstone contó que enfrentó a un director tras verlo tocar de forma inapropiada a una coprotagonista durante una filmación

El actor británico Ray Winstone recordó un incidente ocurrido durante un rodaje en el que decidió intervenir después de presenciar el comportamiento inapropiado de un director hacia una actriz.

En declaraciones al diario The Times de Londres, Winstone relató que el cineasta intentaba mostrarle cómo debía realizar una escena en la que tenía que levantar a una coprotagonista, pero durante la demostración comenzó a tocarla de manera indebida.

El actor señaló que consideró que el director estaba abusando de su posición de poder y decidió detenerlo de inmediato. Según su relato, la situación finalmente quedó resuelta.

“Abusó de su poder”

Winstone explicó que, en épocas anteriores, este tipo de comportamientos en los sets podían ser confrontados directamente por otros integrantes de una producción.

El intérprete recordó que en alguna ocasión él mismo había intervenido para apartar a personas que consideraba inapropiadas, aunque reconoció que las condiciones en los lugares de filmación han cambiado con el paso de los años.

Regresa con ‘The Gentlemen’

Ray Winstone regresará próximamente como Bobby Glass en la segunda temporada de The Gentlemen, producción de Guy Ritchie que ya recibió luz verde para una tercera entrega en Netflix.

El actor también reflexionó sobre el paso del tiempo y su posición actual dentro de la industria. Winstone reconoció que interpretar papeles de personajes veteranos le ha hecho notar que ya no ocupa el lugar del protagonista joven.

Al ser cuestionado sobre si contempla reducir el ritmo de su carrera, el intérprete respondió con ironía que todavía tiene que seguir trabajando para pagar impuestos.