El cantante español Raphael aseguró este domingo que "todo está bien", después de pasar la noche en observación en un hospital a causa de un malestar que sintió el sábado y que lo obligó a cancelar su concierto en La Coruña, España.

A través de un comunicado, el intérprete señaló: "Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien". El artista indicó que se encuentra "mucho mejor" y que ya ha recibido el alta médica.

El malestar previo al escenario

De acuerdo con la información difundida, el cantante fue atendido por personal médico apenas treinta minutos antes de que comenzara el espectáculo del sábado, tras sufrir una subida de tensión y taquicardias. Ante su estado de salud, no pudo subir al escenario "en las condiciones" que merecía el público, algo que lamentó "muchísimo".

Asimismo, Raphael agradeció las muestras de cariño y preocupación recibidas en las últimas horas y buscó transmitir calma a sus seguidores reiterando que ya está recuperado.

Próxima cita y antecedente médico

Si logra retomar la agenda según lo previsto, el siguiente concierto de su gira está programado para el próximo sábado en la ciudad mediterránea de Málaga, al sur del país.

El episodio ocurre tras el antecedente médico que enfrentó el cantante a finales de 2024:

Diagnóstico (diciembre de 2024): Tras un ingreso hospitalario en Madrid en el que se descartó inicialmente un ictus, fue diagnosticado de un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo.

Tratamiento y recuperación: Permaneció ingresado diez días recibiendo tratamiento específico y luego continuó de manera ambulatoria con reposo prolongado.

Regreso a los escenarios: En abril de 2025 aseguró encontrarse "muy bien", y en junio de ese mismo año volvió a la actividad musical con el aval médico.

En la actualidad, Raphael recorre los escenarios con el espectáculo Raphaelísimo, un repertorio en el que repasa clásicos de su trayectoria como 'Escándalo' y 'Mi gran noche', junto con canciones de su trabajo 'Ayer... aún', lanzado en 2024.