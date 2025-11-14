Raphael brilla como Persona del Año en los Latin Grammy 2025

El cantante español recibió el homenaje de la Academia Latina y habló sobre su salud, su vínculo con México y su deseo de que la música retome el romanticismo.

Sonriente y lleno de energía, Raphael se convirtió en el centro de atención al inaugurar la alfombra roja donde la Academia Latina de la Grabación lo homenajeó como Persona del Año. El artista español, con su característico humor y elegancia, conversó con la prensa y dejó varios momentos memorables, incluida una recomendación para las nuevas generaciones: tener paciencia y apostar por “más romanticismo y menos ritmo” en la música latina.

Con paso firme y voz pausada, Raphael agradeció el reconocimiento y evitó profundizar en el linfoma cerebral primario que enfrentó a finales de 2024, una condición que lo mantuvo hospitalizado. Aun así, se mostró vital y optimista.

“Qué bueno que todos estemos sanos, contentos y trabajemos en aquello que nos gusta”, comentó. Cuando un reportero lo elogió diciendo que “se veía como nueve”, el cantante corrigió con humor: “¡Nuevo! Estoy de 10”.

Sobre su relación con México, el intérprete fue directo: “Vamos en mayo”, adelantó, asegurando que todos sus recuerdos “en tierras aztecas han sido buenos e inolvidables”. También reveló que continúa creando música, aunque sin dar fechas concretas.

Raphael recorrió la alfombra acompañado por su mánager, Rosa Larrartigue, mientras miembros de la Academia destacaban su trayectoria: más de seis décadas en los escenarios, llevando “momentos de paz y alegría” desde que tenía 16 años. Al preguntarle cómo vivía esta noche especial, el cantante sonrió: “Puede ser mi gran noche”, en referencia a uno de sus clásicos.

Su consejo para los artistas jóvenes fue tan breve como contundente:

“Que tengan tranquilidad, que todo llega; y cuando no, es porque hay que esperar”. Y al cuestionarlo sobre el futuro ideal de la música latina, respondió con sus expresivos gestos: “Más romanticismo y un poquito menos de ritmo”.

Antes de continuar hacia la ceremonia, reflexionó sobre qué le diría al adolescente que comenzó esta historia:

“Que haga todo con paciencia, que esté bien, porque todo va a llegar. Y hay que estar bien para que el público te vea fenomenal”.

Una carrera que marcó generaciones

Raphael inició profesionalmente a los 16 años, pero su salto internacional llegó en 1966 con “Yo soy aquel” en Eurovisión. Hoy, a sus 82 años, es el único artista que ha recibido un Disco de Uranio por más de 70 millones de copias vendidas. Su álbum más reciente, Ayer… aún, salió en 2024 y reafirma la vigencia de una voz que sigue emocionando.