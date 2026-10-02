Rapero Rick Ross arrestado, acusado de violencia doméstica

Ross, cuyo nombre legal es William Roberts II, enfrenta un cargo grave de agresión por estrangulamiento, además de un cargo menor de agresión

Las autoridades comunicaron que el rapero Rick Ross fue detenido en Miami Beach el jueves por la mañana y se le imputó un delito de agresión vinculado a una denuncia de violencia doméstica.

Según los registros judiciales, a Ross, llamado legalmente William Roberts II, se le acusa de un delito grave de estrangulamiento y de una falta menor de asalto.

En una declaración, un abogado de Ross indicó que el artista de 50 años está siendo acusado de forma injusta por una expareja, cuyos motivos verdaderos no son evidentes.

Los registros penitenciarios indican que Ross sigue detenido con una fianza de 5.000 dólares.