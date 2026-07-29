Rapero D4vd irá a juicio por el asesinato de una menor latina

Los abogados del rapero, que logró varias de sus canciones en Billboard, han sostenido la declaración de inocencia de su cliente.

Una jueza de Los Ángeles decidió que hay pruebas suficientes para que el cantante estadounidense D4vd enfrente un juicio por la muerte de una menor hispana con la que supuestamente mantuvo una relación sentimental y cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y mutilado en un automóvil de su propiedad.

La jueza Charlaine F. Olmedo, del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, emitió su decisión tras cinco días de testimonios en el caso del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en septiembre pasado.

No obstante, la jueza no fijó una fecha para el inicio del juicio contra el artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, acusado del homicidio en circunstancias especiales de la adolescente, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

La Fiscalía de Los Ángeles presentó más de 10 testigos y de pruebas, entre las que se cuentan centenares de mensajes de texto que el rapero, conocido por crear el himno del videojuego Fortnite, y la menor intercambiaron y en los que se reveló que ella estuvo supuestamente estuvo embarazada y tuvo un aborto en 2024.

El ente acusador también exhibió las fotografías del cadáver mutilado encontrado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, en un Tesla propiedad del rapero, que había sido remolcado por estar abandonado en una calle de West Hollywood.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, no ha descartado pedir la pena de muerte contra D4vd, detenido por la policía de Los Ángeles en abril pasado en su domicilio ubicado en Hollywood.

Los abogados defensores del rapero, que logró que varias de sus canciones ingresaran en las listas de éxitos de Billboard, han sostenido la declaración de inocencia de su cliente.