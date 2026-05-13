Ramón Ayala rompe el silencio tras inicio de demanda en su contra

Por: Carlos Nava 12 Mayo 2026, 21:08 Compartir

El legendario músico norteño aseguró que, pese a los señalamientos, confía plenamente en las instituciones para resolver el conflicto

Tras semanas de hermetismo y ante una creciente presión mediática, el "Rey del Acordeón", Ramón Ayala, ha emitido una declaración oficial respecto a la demanda de 25 millones de dólares que enfrenta junto a su hijo, Ramón Ayala Jr. El legendario músico norteño aseguró que, pese a los señalamientos, confía plenamente en las instituciones para resolver el conflicto. Así va el proceso Aunque la demanda presentada en una corte de Estados Unidos detalla acusaciones perturbadoras —que incluyen conducta sexual inapropiada, agresión y negligencia— el enfoque de Ayala es claro: la batalla se librará en los tribunales y no en la opinión pública. "Tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal", afirmó el músico de 80 años, subrayando que su trayectoria de más de seis décadas se ha basado en la honestidad y el respeto.

Las acusaciones que sacuden a la organización

El conflicto legal, iniciado por un fotógrafo de gira que utiliza el pseudónimo John Doe, pone en el ojo del huracán a Ramón Ayala Jr. Según el documento obtenido por Billboard, se alega un patrón de comportamiento abusivo que incluye:

Tocamientos no deseados y exposición de genitales.

Un incidente donde Ayala Jr. presuntamente inmovilizó al demandante para realizar un acto sexualmente ofensivo con sus pies.

Alegaciones sobre el uso de sustancias ilícitas durante la gira.

Por su parte, el líder de Sus Bravos del Norte es señalado por negligencia, bajo el argumento de que, como cabeza de la organización, no intervino ni disciplinó a su hijo a pesar de tener conocimiento de su conducta.

'La libertad conlleva responsabilidad'

En su mensaje, Ayala no solo defendió su integridad, sino que lanzó una advertencia sobre el uso de los señalamientos públicos. Si bien dijo respetar la libertad de expresión, enfatizó que cuando esta se utiliza con "motivos indebidos", debe existir una rendición de cuentas en ambos sentidos.

Puntos clave del comunicado:

Continuidad laboral: A sus 80 años, Ayala asegura que seguirá trabajando, pues "la música es su vida". Agradecimiento: Reconoció el apoyo de sus seguidores ante el "profundo dolor" que estas acusaciones han causado a su familia. Fe en la justicia: El artista depositó su confianza en Dios y en las autoridades judiciales para limpiar su nombre.

Mientras el proceso legal sigue su curso, el mundo del regional mexicano permanece a la expectativa de las pruebas que se presenten ante la corte, en lo que ya se perfila como uno de los desafíos más complejos en la carrera del ícono de la música norteña.