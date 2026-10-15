Ramón Ayala habría sido hospitalizado tras sufrir una caída

La salud de Ramón Ayala preocupa a seguidores tras versiones de una hospitalización de emergencia por una caída que le habría provocado una fractura

La salud de Ramón Ayala volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que trascendiera que el músico habría sido hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída que le provocó una posible fractura en uno de sus hombros.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer en qué hospital estaría internado ni cuándo habría ocurrido el accidente.

¿Qué se sabe sobre la presunta hospitalización de Ramón Ayala?

De acuerdo con la versión compartida en redes sociales, el llamado Rey del Acordeón habría ingresado a un hospital después de una caída.

La comunicadora indicó que el artista estaría estable y bajo vigilancia médica, aunque no presentó detalles adicionales sobre su condición.

Hasta este 14 de octubre, las cuentas oficiales de Ramón Ayala no han publicado un comunicado sobre una nueva hospitalización. Tampoco se ha difundido una postura pública de sus familiares, representantes o integrantes de Los Bravos del Norte que permita corroborar los detalles.

La salud del acordeonista ya había preocupado a sus seguidores

La versión sobre el supuesto accidente surge semanas después de que Ramón Ayala hablara sobre una hospitalización por neumonía. El pasado 18 de septiembre, el músico reveló que había permanecido internado durante varios días y que buscaba recuperarse antes de retomar sus compromisos profesionales.

A estos antecedentes se suman padecimientos que el artista ha compartido o que han sido reportados a lo largo de los años, entre ellos diabetes, problemas de presión arterial y una intervención quirúrgica por una obstrucción intestinal relacionada con un tumor en el colon.

Otro aspecto que ha llamado la atención es la dificultad de movilidad que enfrenta en las piernas. El propio acordeonista ha hablado de las caídas que ha sufrido durante su vida y ha señalado que ha tenido más de 20 tropiezos, incluido uno mientras se encontraba en una presentación.

Por esta razón, en algunas de sus apariciones públicas recientes ha necesitado una silla de ruedas para desplazarse o permanecer en el escenario. No obstante, todavía no hay información confirmada que permita establecer si sus problemas de movilidad estuvieron relacionados con la presunta caída reportada.

Ramón Ayala apareció en silla de ruedas en La México

El sábado 10 de octubre, Ramón Ayala se presentó en la Ciudad de México, como parte de un espectáculo anunciado en el marco de su despedida de los escenarios.

El músico, de 80 años, apareció en silla de ruedas y tocó el acordeón frente a sus seguidores. Durante la presentación interpretó temas como Un puño de tierra y Rinconcito en el cielo. El programa también contemplaba las participaciones de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y Banda El Recodo.

La noche, sin embargo, terminó antes de lo previsto. Una interrupción en el sonido y el apagón de las luces impidieron que el artista concluyera el repertorio anunciado. Posteriormente, el público recibió indicaciones para desalojar el recinto.

Debido a la suspensión, Ayala no pudo realizar la despedida formal que se esperaba de su presentación en la capital. El incidente generó dudas entre los asistentes, pues se trataba de una fecha significativa dentro de su trayectoria musical.

Ramón Ayala es una de las figuras reconocidas de la música norteña y ha desarrollado una carrera de más de siete décadas, tanto con Los Bravos del Norte como en su faceta como solista. Su discografía incluye más de un centenar de producciones, de acuerdo con los datos difundidos sobre su trayectoria.