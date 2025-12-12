Ramón Ayala anuncia su tradicional posada binacional

La celebración, organizada en conjunto con la Fundación Hermes Music y el reconocido músico norteño Ramón Ayala, tendrá este 2025 una edición especial

La ciudad de Hidalgo, Texas, anunció la realización de la tradicional Posada Binacional, un evento que desde hace 24 años fortalece los lazos culturales y comunitarios entre familias de ambos lados de la frontera.

La celebración, organizada en conjunto con la Fundación Hermes Music y el reconocido músico norteño Ramón Ayala, tendrá este 2025 una edición especial con un elenco artístico renovado y actividades dirigidas a la niñez y a la comunidad en general.

Durante la presentación oficial, el alcalde de Hidalgo, Texas, Sergio Coronado, destacó la relevancia social del evento en un contexto marcado por desafíos globales y regionales. Señaló que la posada es un espacio que promueve la esperanza y la unión familiar.

“Para nosotros es un gran honor tener este evento en la ciudad de Hidalgo, Texas. Pasamos por tiempos muy difíciles en nuestra sociedad, en el país y a nivel mundial, y este tipo de eventos traen ese rayito de luz y esperanza. Es un evento para las familias, las une y hace que nuestros niños tengan una sonrisa y un momento de felicidad. De corazón, a don Ramón, muchas gracias. Para nosotros es un gran honor que sea parte fundamental de nuestra comunidad”, expresó el alcalde Coronado.

El músico y anfitrión del evento, Ramón Ayala, agradeció a la prensa por acompañarlo desde la primera edición de esta posada, asegurando que el respaldo mediático ha sido un pilar en su crecimiento y continuidad. Visiblemente emocionado, compartió que la motivación detrás de esta celebración nace de su propia infancia marcada por carencias.

“Estoy muy contento porque en esta ocasión vamos a tener un elenco de artistas que nunca habían venido aquí. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, que son parte de esta posada que hacemos. Todo el tiempo que programamos estar aquí, ustedes están con nosotros y no nos fallan. Lo que hacemos es para esos pequeñitos; yo fui niño también y nunca tuve un juguete, por eso hacemos ahora esto, para que todos los niños que vengan de Reynosa, de todas partes…”, dijo Ayala.

Para esta edición, la posada contará con un variado elenco musical integrado por La Real Sonora de Tabasco, los payasos Mayín y Chilindrín, Los Cachorros de Juan Villarreal, el legendario grupo de rock sesentero Los Apson, Tropical Panamá, Michael Salgado, entre otras agrupaciones que se sumarán al espectáculo gratuito.

Los organizadores prevén una importante participación de familias de ambos lados de la frontera, quienes cada año acuden para disfrutar de un ambiente de convivencia, solidaridad y tradición. La posada, que nació como una iniciativa de apoyo a niñas y niños de familias de escasos recursos, se ha consolidado como uno de los eventos comunitarios más esperados en la región.

Con casi un cuarto de siglo de historia, este encuentro binacional continúa fortaleciendo la unión cultural entre México y Estados Unidos, manteniendo vivo el espíritu de generosidad que inspiró al llamado “Rey del Acordeón”.