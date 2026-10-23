Rafael y Mono reciben fuertes reclamos en La Granja VIP 2

La jornada de votación expuso fracturas en las alianzas de La Granja VIP 2, donde los concursantes justificaron de frente sus votos de salida.

La Asamblea de Nominación de La Granja VIP 2 subió de tono este miércoles 21 de octubre, cuando los participantes tuvieron que explicar frente a sus compañeros por qué votaban en su contra. Rafael Mercadante y Mario “Mono” Osuna fueron dos de los más señalados durante una jornada en la que salieron a relucir diferencias, reclamos y críticas por sus actitudes dentro de la competencia.

Rafael recibió varios señalamientos por su comportamiento en la granja. Manelyk González le reclamó su arrogancia y sus comentarios de doble sentido, mientras que Azalia Ojeda lo cuestionó por juzgar a los demás sin reconocer sus propias acciones. Daniela Alexis, “La Bebeshita”, también expresó su inconformidad por los cambios de actitud del conductor y su manera de reaccionar ante los conflictos.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Rafael y Azalia intercambiaron comentarios. Él recordó que conoce a la participante desde hace 24 años, pero sus palabras provocaron una respuesta de ella, quien dejó clara su postura frente a las actitudes que le molestan de su compañero. El intercambio evidenció que las diferencias entre ambos siguen presentes dentro del reality.

Por su parte, Mono Osuna tampoco se libró de los señalamientos. Ivonne Montero lo consideró un rival fuerte al que necesita vencer, mientras que Natalia Alcocer cuestionó su actitud. Kevyn Contreras, conocido como Bicolor, también dejó claro que quiere verlo fuera de la competencia.

Los votos contra ambos participantes reflejaron que las relaciones dentro de la granja siguen cambiando conforme avanzan las semanas. Lo que comenzó como diferencias entre algunos compañeros terminó convirtiéndose en una asamblea en la que varios aprovecharon su turno para expresar directamente lo que piensan de los demás.

Ahora, tanto Rafael como Mono tendrán que enfrentar las consecuencias de las nominaciones, mientras las alianzas y estrategias continúan moviéndose dentro de la competencia. Con la eliminación cada vez más cerca, los próximos días serán clave para quienes buscan mantenerse dentro de La Granja VIP.