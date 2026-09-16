Rafa Mercadante se disculpa con Manelyk en ‘La Granja VIP’

El conductor ofreció disculpas a Manelyk González por sus comentarios durante la primera gala de eliminación de ‘La Granja VIP’

La polémica entre Rafa Mercadante y Manelyk González continúa dentro de ‘La Granja VIP’, luego de que el conductor se disculpara públicamente por los comentarios que realizó sobre la influencer durante la primera gala de eliminación.

La mañana posterior al enfrentamiento, mientras los participantes desayunaban, Mercadante pidió la palabra para dirigirse a Manelyk y al resto de los habitantes del reality.

El conductor explicó que sus declaraciones fueron producto de la frustración, la ira y el enojo que experimentaba en ese momento.

“Lamento mucho lo que yo dije, de corazón te pido mil disculpas”, expresó Mercadante, quien reconoció que sus palabras fueron inapropiadas y que al encontrarse molesto emitió juicios que no debió realizar.

El conductor también aseguró que se encontraba particularmente afectado por una situación que había ocurrido dentro de la competencia y que habló desde la frustración.

Manelyk escuchó atentamente el mensaje y señaló que aceptaba las disculpas de Mercadante, aunque dejó claro que no consideraba sincero su arrepentimiento.

La influencer argumentó que el comportamiento del conductor después de los hechos no correspondía con una persona realmente arrepentida. Según Manelyk, Mercadante se había mostrado divertido y había tomado a broma lo ocurrido.

“No creo que sean sinceras tus disculpas”, afirmó la participante, quien consideró que el mensaje podría responder más a la presión de permanecer dentro del reality y a la intención de mejorar su imagen frente a sus compañeros y el público.

Manelyk también señaló que, si las disculpas hubieran sido genuinas, Mercadante habría hablado con ella inmediatamente después del conflicto.

El comentario que provocó el enfrentamiento

La disputa se originó durante la Gala de Eliminación del domingo 13 de septiembre, cuando Adal Ramones mostró a los cuatro nominados de la primera semana videos con comentarios realizados por otros habitantes de la granja.

Entre los nominados se encontraban Manelyk, Rafa Mercadante, La Coreañera y Kevyn Contreras. En el video presentado a Manelyk aparecieron declaraciones de Mercadante relacionadas con el pasado de la influencer en otros programas de televisión.

El conductor cuestionó la fama de Manelyk y realizó comentarios sobre su apariencia y su vida íntima, además de relacionarla con la supuesta venta de su cuerpo para alcanzar notoriedad.

Las declaraciones provocaron la molestia inmediata de Manelyk, quien respondió durante la gala y exigió respeto.

Frente a Mercadante, Manelyk cuestionó los fundamentos de sus afirmaciones y le preguntó si había tenido alguna experiencia personal con ella que justificara sus comentarios.

La influencer también rechazó que su participación en ‘Acapulco Shore’ significara que hubiera mantenido relaciones con numerosas personas, como había señalado Mercadante.

Manelyk recordó que durante su participación en las temporadas del reality tuvo una relación sentimental estable y pidió al conductor informarse antes de emitir juicios sobre su vida personal.

El enfrentamiento se convirtió en uno de los momentos más comentados de la primera semana de ‘La Granja VIP’, particularmente por la manera en que Manelyk respondió a las declaraciones del conductor.

La Coreañera fue la primera eliminada

La controversia ocurrió durante la primera gala de eliminación de ‘La Granja VIP 2026’, en la que el público decidió quién debía abandonar la competencia.

La primera eliminada fue La Coreañera, cuyo nombre real es Abigail Pak. La cantante había expresado previamente su deseo de abandonar el programa.

Después de su salida, la intérprete habló con la host digital Mallezaa y explicó las razones que influyeron en su decisión de dejar la competencia.

Así continúa la competencia en ‘La Granja VIP’

Tras concluir la primera semana del reality, los participantes continuarán con una dinámica que distribuye las actividades de la competencia a lo largo de la semana.