Con diez expulsiones acumuladas en la temporada, los habitantes restantes reajustan sus alianzas para evitar futuras nominaciones.

La competencia en La Granja VIP 2 continúa avanzando hacia su recta final y sumó una nueva baja, tras la salida oficial de Rafael Mercadante, quien se convirtió en el décimo eliminado de la actual temporada del reality show.

Con ocho eliminados, una expulsión y una baja voluntaria, acumuladas hasta el momento, el grupo de granjeros que permanecen en contienda se reduce cada vez más, incrementando la tensión estratégica entre los granjeros que siguen en pie y que ahora deberán reajustar sus alianzas y esfuerzos individuales para mantenerse a salvo.

Nuevos peones de la semana

Tras conocerse la eliminación de Mercadante, la dinámica dentro de la casa dio un giro inmediato al revelarse quiénes asumirán el rol más exigente durante los próximos días. De acuerdo con la dinámica para asignar a los peones, Niurka, Kunno y Manelyk han sido designados como los peones de esta nueva semana.

Esta designación coloca a las tres personalidades en el centro de las labores más pesadas y los retos operativos de la granja, una posición que suele poner a prueba tanto su resistencia física como la convivencia con el resto de sus compañeros. Para Niurka, Kunno y Manelyk, el desafío consistirá en cumplir con las tareas asignadas sin perder el enfoque en la estrategia, evitando quedar expuestos ante las próximas nominaciones.

En busca del capataz de la semana

La jornada apenas comienza este lunes de La Granja VIP 2, ya que los granjeros deberán prepararse para una prueba decisiva, o por lo menos los granjeros, a excepción de los peones.

Hoy se definirá al capataz de la semana, tras una dinámica donde pondrán a prueba sus habilidades físicas y mentales, un puesto clave que otorgará inmunidad, privilegios y el control sobre las decisiones dentro del reality show.