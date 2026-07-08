Rafa González, de Los Recoditos, se interna por depresión

El cantante aseguró que busca recuperarse para regresar con mayor fortaleza y agradeció el apoyo de su familia, compañeros y seguidores.

El vocalista de Banda Los Recoditos, Rafa González, anunció que hará una pausa en su carrera para atender su salud mental, al revelar que ingresará voluntariamente a un tratamiento especializado debido a un cuadro de depresión y ansiedad.

A través de un comunicado dirigido a sus seguidores, el cantante explicó que durante los últimos meses ha enfrentado problemas emocionales que decidió atender con la seriedad que requieren, por lo que optó por internarse para recibir atención profesional.

"He tomado la decisión de ingresar de manera voluntaria a un proceso de tratamiento. Toda esta decisión la tomo para estar mejor, para cuidar mi salud y poder regresar a los escenarios con la fuerza y la entrega que ustedes merecen", expresó.

En el mensaje, González agradeció el respaldo de la oficina de Banda Los Recoditos, así como el apoyo de sus compañeros de la agrupación y de su familia, a quienes calificó como un pilar fundamental durante este proceso.

El intérprete reconoció que no fue fácil tomar la decisión, pero aseguró que contar con una red de apoyo le ha dado la fortaleza necesaria para enfrentar esta etapa de su vida.

Asimismo, pidió paciencia y comprensión a sus seguidores mientras permanece alejado de los escenarios para enfocarse en su recuperación.

"Les pido paciencia y comprensión mientras me tomo este tiempo necesario para regresar mejor, más fuerte y más presente para todos ustedes", concluyó el cantante.

Hasta el momento, Banda Los Recoditos no ha informado quién ocupará temporalmente el lugar de Rafa González durante sus presentaciones ni cuánto tiempo permanecerá en tratamiento.