Rachel Zegler protagonizará el thriller psicológico 'NDA'

Bleecker Street adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos de NDA, un thriller psicológico protagonizado por Rachel Zegler, Penn Badgley y Amy Ryan

Bleecker Street adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos de NDA, un thriller psicológico protagonizado por Rachel Zegler, Penn Badgley y Amy Ryan, que actualmente se encuentra en producción en Nueva York.

La cinta marcará el debut como directora de largometrajes de Audrey Ellis Fox, quien también reescribió el guion basado en un libreto original que formó parte de la Black List de 2024, el listado anual de los mejores guiones aún no producidos en Hollywood.

Una historia sobre poder y silencio

En NDA, Rachel Zegler interpreta a Dana, una mujer que enfrenta una intensa jornada de mediación tras presentar una denuncia por acoso laboral.

Mientras se acerca una fecha límite decisiva, la protagonista comienza a cuestionar el costo de guardar silencio, así como su propia estabilidad emocional y la verdad detrás de los hechos, en una historia que explora temas como el poder, la percepción y las consecuencias de las decisiones personales.

La directora Audrey Ellis Fox aseguró que se trata de un proyecto muy significativo y expresó su entusiasmo por trabajar junto a Rachel Zegler, Penn Badgley, Amy Ryan y el equipo de producción.

Fox cuenta con experiencia en la dirección de campañas para marcas como Nike, Netflix, McLaren, Gatorade, Amazon, Nestlé y Adidas, además de haber trabajado con figuras como Salma Hayek, Hailey Bieber y Simu Liu. Su guion para NDA también fue seleccionado para el programa de residencia Women in Film x Black List en 2023.

El respaldo de Bleecker Street

Kent Sanderson, director ejecutivo de Bleecker Street, calificó NDA como uno de los mejores guiones que ha leído y destacó que representa el tipo de cine de autor que la compañía busca impulsar.

La producción estará a cargo de Mighty Engine, SNOOT, Tanbark Pictures e In The Cut Productions, con Audrey Ellis Fox y Sanderson entre los productores ejecutivos.

Rachel Zegler encabezará el reparto tras consolidar su carrera con producciones como West Side Story, Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes y la versión de acción real de Blancanieves. Recientemente obtuvo el premio Olivier por su actuación en el musical Evita, papel que retomará en Broadway en 2027.

El elenco también incluye a Penn Badgley, conocido por protagonizar la serie You, y a Amy Ryan, nominada al Premio Óscar por Gone Baby Gone y reconocida por sus trabajos en cine y televisión, entre ellos Birdman, The Office, The Wire y Only Murders in the Building.