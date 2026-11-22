La intérprete de ascendencia puertorriqueña y dominicana fue identificada tras recibir una nominación en The Game Awards 2026

Después de casi tres años de especulaciones entre los seguidores de Grand Theft Auto, finalmente se confirmó quién interpreta a Lucía Caminos, una de las protagonistas de GTA 6. Se trata de Manni L. Perez, actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña y dominicana, quien presta su voz y apariencia al personaje mediante técnicas de actuación y captura de movimiento.

La identidad de la intérprete salió a la luz, cuando se anunció su nominación en la categoría de Mejor Actuación de The Game Awards 2026 por su trabajo en el videojuego de Rockstar Games. Dos días después, con el lanzamiento del título, los créditos oficiales confirmaron su participación.

¿Quién es Manni L. Perez?

Manni L. Perez es una actriz que ha desarrollado gran parte de su carrera en producciones de televisión y proyectos de actuación de voz. Creció en una localidad rural ubicada a unas tres horas de Nueva York, ciudad en la que reside actualmente y donde mantiene vínculos familiares en el barrio de Harlem.

Entre sus participaciones más reconocidas se encuentran las series "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", "Jessica Jones", "Chicago P.D.", "The Blacklist" y "Blindspot". También formó parte de "East New York" y prestó su voz para la producción infantil "Dora, la exploradora".

Uno de sus trabajos destacados en televisión fue el personaje de Esperanza Morales en "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", interpretación por la que recibió reconocimiento en los Imagen Awards de 2020.

La participación de Perez en GTA VI no representa su primer acercamiento a la franquicia. La actriz también colaboró en entregas anteriores de Rockstar Games, aunque con personajes secundarios.

En Grand Theft Auto V fue acreditada como Clubber #2, mientras que en GTA Online interpretó a una crupier de blackjack. Su nuevo papel representa un salto importante en su trayectoria, al convertirse en la intérprete de uno de los personajes centrales de la historia.

¿Quién es Lucía Caminos en GTA VI?

Lucía Caminos comparte el protagonismo de GTA VI con Jason Duval, interpretado por Dylan Rourke. La historia se desarrolla en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y tiene como uno de sus principales escenarios a Vice City, una versión ficticia de Miami.

Lucía es una mujer de origen latino que creció junto a su madre, quien llegó desde Liberty City en busca de una vida mejor. Después de pasar un tiempo en prisión por defender a su familia, obtiene la libertad condicional y busca cambiar su destino.

Su camino se cruza con el de Jason, con quien termina involucrada en una serie de actividades criminales. Ambos deberán apoyarse mutuamente mientras se adentran en el mundo delictivo de Leonida.

El personaje también representa un momento importante para la franquicia, pues es la primera mujer que ocupa un papel protagonista jugable en la historia principal de Grand Theft Auto.

La revelación de la actriz coincidió con el anuncio de las nominaciones de The Game Awards 2026, donde GTA VI obtuvo ocho candidaturas, incluida la categoría de Juego del Año.

La nominación de Manni L. Perez a Mejor Actuación permitió identificar oficialmente a la intérprete de Lucía, una incógnita que durante años alimentó las teorías de los seguidores de la saga.