¿Quiénes son los nominados para los Premios Ariel 2026?

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista completa de nominados para la edición 68 de los Premios Ariel, reconocimiento que distingue a las producciones, intérpretes y creadores más destacados del cine mexicano durante el último año.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 3 de octubre, mientras que la sede del evento será anunciada posteriormente por la Academia.
Además de las nominaciones, la AMACC informó que la actriz Rosita Arenas y el cineasta y documentalista Demetrio Bilbatúa serán distinguidos con el Ariel de Oro, reconocimiento otorgado por su trayectoria y aportaciones al cine nacional.
Entre los aspirantes de esta edición figuran películas de ficción, documentales, producciones animadas y óperas primas, así como actores, actrices, directores y especialistas en distintas áreas técnicas.
Lista completa de nominados a los Premios Ariel 2026
Mejor Película
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- La libertad de Fierro
- O último azul
- Vainilla
Mejor Ópera Prima
- Cocodrilos
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio
- Juana
- La reserva
- Vainilla
Mejor Largometraje Documental
- Brigada 2045
- Gaza, la franja del exterminio
- La libertad de Fierro
- Llamarse Olimpia
- Vidas en la orilla
Mejor Largometraje de Animación
- La gran historia de la filosofía occidental
- Soy Frankelda
Mejor Dirección
- David Pablos – En el camino
- Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Gabriel Mascaro – O último azul
- Lucía Gajá – Vidas en la orilla
- Pablo Pérez Lombardini – La reserva
Mejor Actriz
- Ángela Molina – Cosmos
- Diana Sedano – Juana
- Emma Dib – La eterna adolescente
- Mónica del Carmen – Las mutaciones
- Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas
Mejor Actor
- Andrés Catzín – Cosmos
- Ernesto Rocha – Adiós, amor
- Hoze Meléndez – Cocodrilos
- Mauricio Isaac – Café Chairel
- Osvaldo Sánchez – En el camino
Mejor Coactuación Masculina
- Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Héctor Kotsifakis – Pérdida total
- Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
- Mariano López Sosa – En el camino
- Roberto Sosa – Las locuras
Mejor Coactuación Femenina
- Arcelia Ramírez – Cocodrilos
- Margarita Sanz – Juanas
- Ángeles Cruz – Las locuras
- Ruth Ramos – La eterna adolescente
- Teresita Sánchez – Cocodrilos
Mejor Revelación Actoral
- Aurora Dávila – Vainilla
- Carolina Guzmán – La reserva
- Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- Víctor Miguel Prieto – En el camino
Mejor Guion Original
- En el camino
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- O último azul
- Cosmos
- La reserva
Mejor Guion Adaptado
- Los dos hemisferios de Lucca
- Mujeres del alba
- La sombra del catire
- Las mutaciones
- Aún es de noche en Caracas
Categorías técnicas
Mejor Fotografía
- Cosmos
- O último azul
- En el camino
- Aún es de noche en Caracas
- La reserva
Mejor Sonido
- Autos, mota y rocanrol
- Aún es de noche en Caracas
- O último azul
- Brigada 2045
- Cosmos
Mejor Música Original
- En el camino
- Juana
- O último azul
- Brigada 2045
- La reserva
Mejor Vestuario
- Aún es de noche en Caracas
- En el camino
- Cosmos
- Vainilla
- Autos, mota y rocanrol
Mejores Efectos Visuales
- Un cuento de pescadores
- Autos, mota y rocanrol
- En el camino
- Soy Frankelda
- Aún es de noche en Caracas
Mejores Efectos Especiales
- Contraataque
- Un cuento de pescadores
- Mujeres del alba
- Cocodrilos
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Maquillaje
- En el camino
- Vainilla
- Un cuento de pescadores
- Autos, mota y rocanrol
- Aún es de noche en Caracas
Mejor Diseño de Arte
- En el camino
- Autos, mota y rocanrol
- Daniela Rojas
- Aún es de noche en Caracas
- Vainilla
Mejor Edición
- Vidas en la orilla
- El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
- En el camino
- Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
- O último azul
Cortometrajes e iberoamericana
Mejor Cortometraje Animado
- Azulesepia
- Desdoblándome
- Te prometo violencia
- Teatro secreto
- Wing Shop
Mejor Cortometraje de Ficción
- Azul
- Crónica menor
- Oc ni temiki (sigo soñando)
- Techiq
- Una torreta en llamas
Mejor Cortometraje Documental
- La mar
- Las voces del despeñadero
- Mácula
- Mujer de barro
- Toda la vida para siempre
Mejor Película Iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- Los domingos (España)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Hasta el momento, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha confirmado qué canal o plataforma transmitirá la ceremonia de los Premios Ariel 2026.