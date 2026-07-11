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¿Quiénes son los nominados para los Premios Ariel 2026?

Por: Ángeles Núñez

10 Julio 2026, 08:44

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La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista completa de nominados para la edición 68 de los Premios Ariel

¿Quiénes son los nominados para los Premios Ariel 2026?

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista completa de nominados para la edición 68 de los Premios Ariel, reconocimiento que distingue a las producciones, intérpretes y creadores más destacados del cine mexicano durante el último año.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 3 de octubre, mientras que la sede del evento será anunciada posteriormente por la Academia.

Además de las nominaciones, la AMACC informó que la actriz Rosita Arenas y el cineasta y documentalista Demetrio Bilbatúa serán distinguidos con el Ariel de Oro, reconocimiento otorgado por su trayectoria y aportaciones al cine nacional.

Ariel

Entre los aspirantes de esta edición figuran películas de ficción, documentales, producciones animadas y óperas primas, así como actores, actrices, directores y especialistas en distintas áreas técnicas.

Lista completa de nominados a los Premios Ariel 2026

Mejor Película

  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • En el camino
  • La libertad de Fierro
  • O último azul
  • Vainilla

Mejor Ópera Prima

  • Cocodrilos
  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio
  • Juana
  • La reserva
  • Vainilla

Mejor Largometraje Documental

  • Brigada 2045
  • Gaza, la franja del exterminio
  • La libertad de Fierro
  • Llamarse Olimpia
  • Vidas en la orilla

Mejor Largometraje de Animación

  • La gran historia de la filosofía occidental
  • Soy Frankelda

Mejor Dirección

  • David Pablos – En el camino
  • Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Gabriel Mascaro – O último azul
  • Lucía Gajá – Vidas en la orilla
  • Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Mejor Actriz

  • Ángela Molina – Cosmos
  • Diana Sedano – Juana
  • Emma Dib – La eterna adolescente
  • Mónica del Carmen – Las mutaciones
  • Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas

Mejor Actor

  • Andrés Catzín – Cosmos
  • Ernesto Rocha – Adiós, amor
  • Hoze Meléndez – Cocodrilos
  • Mauricio Isaac – Café Chairel
  • Osvaldo Sánchez – En el camino

Mejor Coactuación Masculina

  • Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Héctor Kotsifakis – Pérdida total
  • Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos
  • Mariano López Sosa – En el camino
  • Roberto Sosa – Las locuras

Mejor Coactuación Femenina

  • Arcelia Ramírez – Cocodrilos
  • Margarita Sanz – Juanas
  • Ángeles Cruz – Las locuras
  • Ruth Ramos – La eterna adolescente
  • Teresita Sánchez – Cocodrilos

Mejor Revelación Actoral

  • Aurora Dávila – Vainilla
  • Carolina Guzmán – La reserva
  • Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • Víctor Miguel Prieto – En el camino

Mejor Guion Original

  • En el camino
  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • O último azul
  • Cosmos
  • La reserva

Mejor Guion Adaptado

  • Los dos hemisferios de Lucca
  • Mujeres del alba
  • La sombra del catire
  • Las mutaciones
  • Aún es de noche en Caracas

Categorías técnicas

Mejor Fotografía

  • Cosmos
  • O último azul
  • En el camino
  • Aún es de noche en Caracas
  • La reserva

Mejor Sonido

  • Autos, mota y rocanrol
  • Aún es de noche en Caracas
  • O último azul
  • Brigada 2045
  • Cosmos

Mejor Música Original

  • En el camino
  • Juana
  • O último azul
  • Brigada 2045
  • La reserva

Mejor Vestuario

  • Aún es de noche en Caracas
  • En el camino
  • Cosmos
  • Vainilla
  • Autos, mota y rocanrol

Mejores Efectos Visuales

  • Un cuento de pescadores
  • Autos, mota y rocanrol
  • En el camino
  • Soy Frankelda
  • Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Especiales

  • Contraataque
  • Un cuento de pescadores
  • Mujeres del alba
  • Cocodrilos
  • Aún es de noche en Caracas

Mejor Maquillaje

  • En el camino
  • Vainilla
  • Un cuento de pescadores
  • Autos, mota y rocanrol
  • Aún es de noche en Caracas

Mejor Diseño de Arte

  • En el camino
  • Autos, mota y rocanrol
  • Daniela Rojas
  • Aún es de noche en Caracas
  • Vainilla

Mejor Edición

  • Vidas en la orilla
  • El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)
  • En el camino
  • Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy
  • O último azul

Cortometrajes e iberoamericana

Mejor Cortometraje Animado

  • Azulesepia
  • Desdoblándome
  • Te prometo violencia
  • Teatro secreto
  • Wing Shop

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Azul
  • Crónica menor
  • Oc ni temiki (sigo soñando)
  • Techiq
  • Una torreta en llamas

Mejor Cortometraje Documental

  • La mar
  • Las voces del despeñadero
  • Mácula
  • Mujer de barro
  • Toda la vida para siempre

Mejor Película Iberoamericana

  • Belén (Argentina)
  • La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
  • Los domingos (España)
  • Manas (Brasil)
  • Un poeta (Colombia)

Hasta el momento, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha confirmado qué canal o plataforma transmitirá la ceremonia de los Premios Ariel 2026. 

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