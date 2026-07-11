¿Quiénes son los nominados para los Premios Ariel 2026?

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista completa de nominados para la edición 68 de los Premios Ariel

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista completa de nominados para la edición 68 de los Premios Ariel, reconocimiento que distingue a las producciones, intérpretes y creadores más destacados del cine mexicano durante el último año.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 3 de octubre, mientras que la sede del evento será anunciada posteriormente por la Academia.

Además de las nominaciones, la AMACC informó que la actriz Rosita Arenas y el cineasta y documentalista Demetrio Bilbatúa serán distinguidos con el Ariel de Oro, reconocimiento otorgado por su trayectoria y aportaciones al cine nacional.

Entre los aspirantes de esta edición figuran películas de ficción, documentales, producciones animadas y óperas primas, así como actores, actrices, directores y especialistas en distintas áreas técnicas.

Lista completa de nominados a los Premios Ariel 2026

Mejor Película

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

En el camino

La libertad de Fierro

O último azul

Vainilla

Mejor Ópera Prima

Cocodrilos

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), de Ernesto Martínez Bucio

Juana

La reserva

Vainilla

Mejor Largometraje Documental

Brigada 2045

Gaza, la franja del exterminio

La libertad de Fierro

Llamarse Olimpia

Vidas en la orilla

Mejor Largometraje de Animación

La gran historia de la filosofía occidental

Soy Frankelda

Mejor Dirección

David Pablos – En el camino

Ernesto Martínez Bucio – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Gabriel Mascaro – O último azul

Lucía Gajá – Vidas en la orilla

Pablo Pérez Lombardini – La reserva

Mejor Actriz

Ángela Molina – Cosmos

Diana Sedano – Juana

Emma Dib – La eterna adolescente

Mónica del Carmen – Las mutaciones

Natalia Reyes – Aún es de noche en Caracas

Mejor Actor

Andrés Catzín – Cosmos

Ernesto Rocha – Adiós, amor

Hoze Meléndez – Cocodrilos

Mauricio Isaac – Café Chairel

Osvaldo Sánchez – En el camino

Mejor Coactuación Masculina

Bernardo Gamboa – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Héctor Kotsifakis – Pérdida total

Manuel Cruz Vivas – Cocodrilos

Mariano López Sosa – En el camino

Roberto Sosa – Las locuras

Mejor Coactuación Femenina

Arcelia Ramírez – Cocodrilos

Margarita Sanz – Juanas

Ángeles Cruz – Las locuras

Ruth Ramos – La eterna adolescente

Teresita Sánchez – Cocodrilos

Mejor Revelación Actoral

Aurora Dávila – Vainilla

Carolina Guzmán – La reserva

Donovan Said – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Laura Uribe Rojas – El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

Víctor Miguel Prieto – En el camino

Mejor Guion Original

En el camino

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

O último azul

Cosmos

La reserva

Mejor Guion Adaptado

Los dos hemisferios de Lucca

Mujeres del alba

La sombra del catire

Las mutaciones

Aún es de noche en Caracas

Categorías técnicas

Mejor Fotografía

Cosmos

O último azul

En el camino

Aún es de noche en Caracas

La reserva

Mejor Sonido

Autos, mota y rocanrol

Aún es de noche en Caracas

O último azul

Brigada 2045

Cosmos

Mejor Música Original

En el camino

Juana

O último azul

Brigada 2045

La reserva

Mejor Vestuario

Aún es de noche en Caracas

En el camino

Cosmos

Vainilla

Autos, mota y rocanrol

Mejores Efectos Visuales

Un cuento de pescadores

Autos, mota y rocanrol

En el camino

Soy Frankelda

Aún es de noche en Caracas

Mejores Efectos Especiales

Contraataque

Un cuento de pescadores

Mujeres del alba

Cocodrilos

Aún es de noche en Caracas

Mejor Maquillaje

En el camino

Vainilla

Un cuento de pescadores

Autos, mota y rocanrol

Aún es de noche en Caracas

Mejor Diseño de Arte

En el camino

Autos, mota y rocanrol

Daniela Rojas

Aún es de noche en Caracas

Vainilla

Mejor Edición

Vidas en la orilla

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)

En el camino

Gerry Adams: El hombre de Ballymurphy

O último azul

Cortometrajes e iberoamericana

Mejor Cortometraje Animado

Azulesepia

Desdoblándome

Te prometo violencia

Teatro secreto

Wing Shop

Mejor Cortometraje de Ficción

Azul

Crónica menor

Oc ni temiki (sigo soñando)

Techiq

Una torreta en llamas

Mejor Cortometraje Documental

La mar

Las voces del despeñadero

Mácula

Mujer de barro

Toda la vida para siempre

Mejor Película Iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

Los domingos (España)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Hasta el momento, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha confirmado qué canal o plataforma transmitirá la ceremonia de los Premios Ariel 2026.