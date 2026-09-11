¿Quiénes son los nominados de la semana en La Granja VIP 2?

La Granja VIP 2 comenzó su competencia con una primera semana marcada por enfrentamientos, pruebas y decisiones que ya colocaron a varios habitantes en riesgo

La Granja VIP 2 comenzó su competencia con una primera semana marcada por enfrentamientos, pruebas y decisiones que ya colocaron a varios habitantes en riesgo de abandonar el reality de TV Azteca.

La gala del miércoles 9 de septiembre definió una nueva lista de nominados mediante “La Asamblea”, una de las dinámicas principales del programa, en la que los participantes deben señalar directamente a uno de sus compañeros.

¿Quiénes están nominados esta semana?

Tras las distintas dinámicas realizadas durante los primeros días de competencia, cuatro habitantes quedaron en riesgo de convertirse en el primer eliminado de La Granja VIP 2:

María Karunna , quien quedó nominada desde el inicio de la temporada.

, quien quedó nominada desde el inicio de la temporada. Kevyn Contreras “Bicolor”, tras no conseguir superar la prueba de salvación.

Rafa Mercadante, señalado por sus compañeros durante “La Asamblea”.

Mónica Escobedo, quien también quedó incluida en la lista de riesgo.

La permanencia de los cuatro participantes dependerá ahora de las siguientes pruebas y, principalmente, del respaldo que reciban por parte del público.

Uno de los momentos de mayor tensión durante las nominaciones estuvo relacionado con Rafa Mercadante, quien fue señalado por varios de sus compañeros.

Manelyk González fue una de las participantes que confrontó al conductor y cuestionó algunas de sus actitudes dentro de la competencia.

Además de Manelyk, otros cinco habitantes lo nominaron cara a cara y argumentaron que había realizado comentarios que consideraron desafortunados, además de señalar presuntas actitudes groseras hacia algunos integrantes de la granja.

María Karunna fue la primera nominada

La primera participante en quedar en riesgo durante esta temporada fue María Karunna.

Durante la cadena de nominación, Ivonne Montero tuvo que elegir entre salvar a Kenny Avilés o permitir que Karunna permaneciera en la lista de riesgo.

La actriz optó por proteger a Kenny, por lo que la integrante de Caló se convirtió en la primera nominada de la temporada.

Julio Camejo es el primer Capataz

Antes de la Asamblea, Julio Camejo consiguió una posición privilegiada dentro de la competencia al convertirse en el primer Capataz de la temporada.

El actor obtuvo la victoria en una prueba que consistió en construir una torre utilizando 15 cantaritos. En esta competencia superó a Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero.

Estos son los 19 habitantes

La segunda temporada de La Granja VIP cuenta con 19 participantes:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Pascal Nadaud

Mario “Mono” Osuna

Julio Camejo

Azalia “La Negra” Ojeda

¿Cómo votar por los nominados?

Los seguidores pueden apoyar a su participante favorito mediante el sitio oficial de La Granja VIP o a través de la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para participar en la votación desde internet es necesario ingresar al apartado correspondiente, elegir al habitante que se desea apoyar y enviar los votos.

En la aplicación, los usuarios deben localizar el espacio de La Granja VIP, seleccionar a su participante favorito y confirmar su elección.

Cada día, el público dispone de 10 votos, los cuales puede concentrar en un solo habitante o distribuir entre varios. Además, existe la posibilidad de conseguir 10 votos adicionales al responder una breve encuesta.

Las votaciones permanecerán abiertas hasta que Adal Ramones anuncie su cierre durante la Gala de Eliminación, momento en el que se conocerá quién deberá abandonar la competencia.

La temporada apenas comienza, pero las primeras nominaciones ya elevaron la tensión entre los habitantes y colocaron al público como una pieza clave para decidir el futuro de los participantes.