¿Quiénes son los favoritos para el Oscar 2026 a Mejor Actor?

La categoría es una de las más inciertas rumbo a la ceremonia programada para el 15 de marzo, donde la Academia anunciará al ganador entre cinco intérpretes.

La carrera por el Óscar a Mejor Actor se mantiene abierta a pocos días de la ceremonia de la Academia de Hollywood. Tras los premios del Sindicato de Actores, varios nombres se posicionan como contendientes en una de las categorías más observadas de la temporada.

El reconocimiento obtenido por Michael B. Jordan por su trabajo en 'Sinners' modificó el escenario previo, que se inclinaba hacia Timothée Chalamet por su actuación en 'Marty Supreme'. A la disputa también se suman Leonardo DiCaprio, Wagner Moura y Ethan Hawke, quienes completan la lista de nominados.

Michael B. Jordan gana fuerza tras reconocimiento del Sindicato de Actores

La actuación de Jordan en 'Sinners' lo colocó nuevamente entre los favoritos. En la cinta interpreta a los gemelos Smoke y Stack, quienes abren un club nocturno exclusivo para afroamericanos, pero su proyecto se ve alterado por una amenaza sobrenatural.

La película, dirigida por Ryan Coogler, se desarrolla en el Mississippi marcado por la presencia del Ku Klux Klan. La producción ha destacado durante la temporada de premios tras conseguir 16 nominaciones al Óscar, la mayor cifra registrada para una película.

El triunfo de Jordan frente a Chalamet, Hawke y DiCaprio en los premios del Sindicato de Actores impulsó su posición en las predicciones de la industria cinematográfica.

Timothée Chalamet busca su primer Óscar con 'Marty Supreme'

Chalamet llega a la competencia con impulso tras ganar el Globo de Oro y el Premio de la Crítica. En 'Marty Supreme', dirigida por Josh Safdie, interpreta a un joven vendedor de zapatos en Nueva York que aspira a convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa del mundo en 1952.

La nominación representa la tercera ocasión en que el actor compite por el Óscar como protagonista. Anteriormente fue candidato por 'Call Me by Your Name' y 'A Complete Unknown'.

Con 30 años, Chalamet es uno de los actores más jóvenes en alcanzar tres nominaciones en la categoría principal.

Leonardo DiCaprio regresa a la contienda con Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio también figura entre los candidatos por su trabajo en 'One Battle After Another', dirigida por Paul Thomas Anderson. En el filme interpreta a Bob Ferguson, un revolucionario que enfrenta diversas decisiones mientras intenta proteger a su hija.

El actor suma con esta producción su sexta nominación como protagonista. Su único Óscar en la categoría lo obtuvo en 2016 por 'The Revenant'.

Aunque su nombre ha estado presente en varias premiaciones de la temporada, el reconocimiento más destacado que ha recibido por esta película ha sido el del National Board of Review.

Wagner Moura destaca con drama político ambientado en Brasil

El brasileño Wagner Moura compite por su actuación en 'O Agente Secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho. En la película interpreta a Armando, un exprofesor universitario que debe abandonar Sao Paulo tras ser perseguido por la dictadura brasileña en 1977.

El personaje se ve obligado a asumir una nueva identidad para mantenerse con vida. La interpretación le otorgó el Globo de Oro a Mejor Actor en Drama, uno de los premios más relevantes que ha recibido durante la temporada.

La crítica ha destacado la actuación de Moura como una de las más reconocidas de su trayectoria en cine.

Ethan Hawke suma otra nominación con 'Blue Moon'

La lista de nominados se completa con Ethan Hawke, quien participa con 'Blue Moon', dirigida por Richard Linklater. En el filme interpreta al letrista estadounidense Lorenz Hart, conocido por su colaboración con el compositor Richard Rodgers.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y cerca de 90 películas en su carrera, Hawke ha señalado que este personaje representa uno de los papeles más exigentes que ha interpretado.

La categoría de Mejor Actor es una de las más abiertas rumbo a la ceremonia del Óscar, programada para el 15 de marzo, donde la Academia anunciará al ganador entre cinco interpretaciones que han marcado la temporada de premios.