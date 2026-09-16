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¿Quiénes ganaron los Emmy 2026? Aquí está la lista completa

Por: EFE

15 Septiembre 2026, 08:31

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‘Widow's Bay’ dominó los Emmy al ganar seis premios en la 78ª edición y sumar 14 galardones en total durante este lunes.

¿Quiénes ganaron los Emmy 2026? Aquí está la lista completa

'Widow's Bay' se impuso este lunes en la 78º edición de los Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión, con 6 premios, sumando un total de 14 galardones. A continuación la lista completa de ganadores:

Mejor serie de comedia:
'Widow's Bay'.

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Mejor serie de drama:
'The Pitt'.

 

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Mejor miniserie:
'DTF St. Louis'.

 

DTF St. Louis.jpg


Mejor actor en una serie de comedia:
Matthew Rhys ('Widow's Bay').

 

Matthew Rhys.jpeg


Mejor actriz en una serie de comedia:
Jean Smart ('Hacks').

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Mejor actor en una serie de drama:
Noah Wyle ('The Pitt').

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Mejor actriz en una serie de drama:
Rhea Seehorn ('Pluribus').

Rhea Seehorn.jpg

Mejor actor en una miniserie:
Matthew Rhys ('The Beast In Me').

Matthew Rhys.jpeg

Mejor actriz en una miniserie:
Sally Field ('Remarkably Bright Creatures').

Sally Field.jpg

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:
Kate O'Flynn ('Widow's Bay').

Kate O'Flynn.jpeg

 
Mejor actor secundario en una serie de comedia:
Stephen Root ('Widow's Bay').

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Mejor actriz secundaria en una serie de drama:
Allison Janney ('The Diplomat').

 

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Mejor actor secundario en una serie de drama:
Tom Pelphrey ('Task').

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Mejor actriz secundaria en una miniserie:
Linda Cardellini ('DTF St. Louis').

 

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Mejor actor secundario en una miniserie:
David Harbour ('DTF St. Louis').

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