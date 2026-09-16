¿Quiénes ganaron los Emmy 2026? Aquí está la lista completa

‘Widow's Bay’ dominó los Emmy al ganar seis premios en la 78ª edición y sumar 14 galardones en total durante este lunes.

'Widow's Bay' se impuso este lunes en la 78º edición de los Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión, con 6 premios, sumando un total de 14 galardones. A continuación la lista completa de ganadores:

Mejor serie de comedia:

'Widow's Bay'.



Mejor serie de drama:

'The Pitt'.



Mejor miniserie:

'DTF St. Louis'.



Mejor actor en una serie de comedia:

Matthew Rhys ('Widow's Bay').



Mejor actriz en una serie de comedia:

Jean Smart ('Hacks').

Mejor actor en una serie de drama:

Noah Wyle ('The Pitt').

Mejor actriz en una serie de drama:

Rhea Seehorn ('Pluribus').

Mejor actor en una miniserie:

Matthew Rhys ('The Beast In Me').

Mejor actriz en una miniserie:

Sally Field ('Remarkably Bright Creatures').

Mejor actriz secundaria en una serie de comedia:

Kate O'Flynn ('Widow's Bay').



Mejor actor secundario en una serie de comedia:

Stephen Root ('Widow's Bay').

Mejor actriz secundaria en una serie de drama:

Allison Janney ('The Diplomat').



Mejor actor secundario en una serie de drama:

Tom Pelphrey ('Task').

Mejor actriz secundaria en una miniserie:

Linda Cardellini ('DTF St. Louis').



Mejor actor secundario en una miniserie:

David Harbour ('DTF St. Louis').