Quiénes fueron los famosos que fallecieron en 2025 y su legado

Te presentamos una lista de las personalidades que murieron durante el año, así como sus logros, legado y el impacto que dejaron en la cultura

El 2025 se convirtió en un año de despedidas en el mundo del espectáculo, la literatura, la música, el cine y la moda. Personalidades que marcaron generaciones, dejaron un legado imborrable y tocaron la vida de millones de personas alrededor del mundo fallecieron durante estos meses.

Desde íconos de la música regional mexicana hasta grandes figuras del cine y la televisión, cada pérdida se sintió profundamente en sus respectivos ámbitos y en la cultura popular. Aquí recordamos a los famosos que nos dejaron este año, su trayectoria y el impacto que tuvieron en la sociedad.

Leo Dan: El comienzo de un año con gran pérdida musical

El 1° de enero de 2025 falleció Leo Dan, el cantautor argentino que dejó un legado de más de 70 álbumes y más de dos mil composiciones. Conocido por éxitos como Mary es mi amor, Cómo te extraño mi amor y Pídeme la luna, su influencia en la música en español fue monumental.

A lo largo de su carrera, obtuvo reconocimientos como el Premio a la Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, consolidando su lugar como una de las figuras más importantes del canto latino.

David Lynch: El adiós de un visionario del cine

El 15 de enero de 2025, la industria cinematográfica despidió a David Lynch, director, guionista y productor estadounidense, quien falleció a los 78 años a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Reconocido por obras como Mulholland Drive, Blue Velvet y Twin Peaks, Lynch acumuló importantes reconocimientos, entre ellos Palma de Oro, León de Oro a la Trayectoria y un Oscar Honorífico, dejando un legado cinematográfico que influyó en cineastas de todo el mundo.

Tongolele: La reina de la danza tahitiana

El 16 de febrero falleció Yolanda Montes 'Tongolele', icónica bailarina y actriz mexicano-estadounidense, a los 93 años. Considerada una de las grandes vedettes del Cine de Oro mexicano, participó en películas como Han matado a Tongolele y Las mujeres panteras.

Reconocida como Reina de la Danza Tahitiana y Diosa Pantera, Tongolele dejó una huella imborrable en el entretenimiento y la cultura popular en México.

Paquita la del Barrio: Ícono de la música ranchera

El 17 de febrero, el mundo de la música regional mexicana se vistió de luto con la muerte de Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas.

Falleció a los 77 años en Xalapa, Veracruz, dejando un legado de canciones que abordaban desamor e infidelidad con gran sentimiento.

Entre sus temas más recordados están Rata de dos patas y Tres veces te engañé. Fue galardonada con el Premio Billboard a la Trayectoria Artística y el Premio Lo Nuestro.

Gene Hackman: Dos veces ganador del Oscar

El legendario actor Gene Hackman falleció a los 95 años el 18 de febrero en Santa Fe, Nuevo México, a causa de un fallo cardíaco y Alzheimer.

Hackman fue reconocido por sus actuaciones en The French Connection y Unforgiven, las cuales le valieron dos Premios de la Academia.

Su muerte coincidió con la de su esposa, Betsy Arakawa, quien falleció días antes a causa de hantavirus, dejando una triste coincidencia en la vida de ambos.

Daniel Bisogno: La televisión llora a 'El Muñe'

El 20 de febrero falleció Daniel Bisogno, reconocido presentador de televisión mexicana. Con 51 años, el conductor de Ventaneando no superó las complicaciones tras un trasplante de hígado.

Conocido por su carisma y talento, Bisogno dejó una huella en la televisión mexicana que será recordada por años.

Mario Vargas Llosa: El último gran exponente del Boom Latinoamericano

El 13 de abril de 2025 falleció en Lima, Perú, Mario Vargas Llosa, escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010, a los 89 años. Entre sus obras más destacadas se encuentran La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del chivo. Su legado literario y su aporte a la literatura latinoamericana permanecen como referencia obligada en el ámbito cultural.

Papa Francisco: Adiós al líder de la Iglesia Católica

El 21 de abril falleció el Papa Francisco a los 88 años, tras complicaciones derivadas de una bronquitis y neumonía bilateral. Reconocido por su humildad y cercanía con los más necesitados, el Sumo Pontífice fue un referente de la iglesia católica y un guía espiritual para millones de fieles alrededor del mundo.

Kepa Amuchastegui: Recordado por 'Yo soy Betty, la fea'

El actor colombiano Kepa Amuchastegui, conocido por su papel de Roberto Mendoza en Yo soy Betty, la fea, falleció el 27 de mayo a los 84 años debido a cáncer.

Su interpretación dejó una marca indeleble en la televisión latinoamericana y en la memoria de los seguidores de la telenovela.

Diogo Jota y su hermano: Pérdida trágica en el deporte

El 3 de julio, el futbolista portugués Diogo Jota falleció a los 28 años junto a su hermano André Silva en un accidente automovilístico en Zamora, España. La estrella del Liverpool F.C. y su hermano, de 25 años, murieron cuando su Lamborghini se salió de la vía e incendió, causando conmoción en el mundo del deporte.

Ozzy Osbourne: El adiós del príncipe del rock

El 22 de julio falleció Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, a los 76 años por un ataque al corazón y complicaciones derivadas del Parkinson. Semanas antes, había ofrecido su último concierto en Birmingham, Inglaterra, dejando un legado imborrable en la historia del rock.

Hulk Hogan: Figura emblemática de la lucha libre

El 24 de julio falleció Hulk Hogan, nombre real Terry Gene Bollea, a los 71 años por un paro cardíaco. Hogan fue un icono de la lucha libre mundial y dejó una huella tanto en los deportes como en el entretenimiento, siendo uno de los luchadores más reconocidos de todos los tiempos.

Giorgio Armani: Adiós a un referente de la moda

El 4 de septiembre falleció a los 91 años el diseñador Giorgio Armani en Milán, Italia. Fundador de su icónica casa de modas en 1975, Armani dejó un legado inigualable en la industria de la moda con su estilo minimalista y elegante que marcó tendencias globales durante décadas.

Jane Goodall: La ciencia pierde a una pionera

El 1° de octubre falleció Jane Goodall, la renombrada primatóloga británica, a los 91 años por causas naturales durante una serie de conferencias en EUA.

Su trabajo con chimpancés y su defensa de los derechos de los animales y la conservación ambiental la convirtieron en un referente mundial de la etología y la ciencia.

Eduardo Manzano: La televisión mexicana despide a un cómico legendario

El 4 de diciembre falleció a los 87 años Eduardo Manzano, actor y comediante reconocido por su papel de Abuelo Arnoldo en Una Familia de 10 y por su trayectoria en Los Polivoces. Su hijo Lalo Manzano confirmó la noticia a través de redes sociales, destacando su talento, bondad y legado en la comedia mexicana.

Abraham Quintanilla: Impulsor del legado de Selena

El 13 de diciembre falleció Abraham Quintanilla, productor y músico, a los 86 años. Padre de Selena Quintanilla, dejó un legado en el género tex-mex y en la música latina, siendo responsable de la formación y éxito de Selena y Los Dinos, así como del impulso de la carrera en solitario de su hija.

Rob Reiner y su esposa Michele: Tragedia en Hollywood

El 14 de diciembre, Hollywood se conmocionó con la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, quienes fueron asesinados por su hijo Nick Reiner en Brentwood, California. La noticia fue confirmada tras la detención del hijo, y los cuerpos sin vida de la pareja fueron hallados en su hogar, dejando consternada a la industria cinematográfica y al público mundial.

El 2025 fue un año de pérdidas que marcaron a la sociedad y la cultura popular. Cada una de estas figuras dejó un legado único en su ámbito, desde la música y el cine hasta la literatura, la moda y la televisión.

Sus contribuciones siguen presentes en las generaciones actuales y futuras, y su recuerdo permanece vivo a través de sus obras y el impacto que causaron en millones de personas alrededor del mundo.

Con respeto, admiración y gratitud, recordamos a los personajes que nos dejaron este año, celebrando su talento, carisma y las huellas que dejaron en la historia.