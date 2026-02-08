¿Quiénes cantarán en el Super Bowl LX 2026? Conoce el lineup

El Super Bowl LX, la gran final de la temporada 2025 de la NFL, se celebrará este 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Además del duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, el evento ofrecerá un potente despliegue musical que acompañará a millones de espectadores en todo el mundo.

Desde conciertos previos hasta el esperado espectáculo de medio tiempo, la edición 60 del máximo evento deportivo en Estados Unidos combinará tradición, diversidad y una fuerte presencia latina.

Green Day abre la celebración

La ceremonia de apertura estará a cargo de Green Day, la emblemática banda originaria del Área de la Bahía de San Francisco.

El grupo ofrecerá un set especial para conmemorar los 60 años del Super Bowl, en lo que representa una actuación simbólica al realizarse prácticamente en su “patio trasero”.

Billie Joe Armstrong expresó su entusiasmo por formar parte del evento y destacó el orgullo de representar a su comunidad en una celebración de alcance global.

Himnos y diversidad en el pregame

Previo al kickoff, el espectáculo incluirá interpretaciones de piezas emblemáticas de la cultura estadounidense.

Charlie Puth será el encargado de cantar el himno nacional, “The Star-Spangled Banner”.

Por su parte, Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful”, mientras que Coco Jones dará voz a “Lift Every Voice and Sing”, considerado el himno nacional afroamericano.

Las presentaciones contarán con intérpretes en lenguaje de señas estadounidense (ASL), reforzando el compromiso del evento con la inclusión.

Antes de que los aficionados ingresen al estadio, se llevará a cabo un concierto tipo tailgate.

El cantante Teddy Swims, nominado al Grammy, encabezará el espectáculo, acompañado por el rapero local LaRussell, quien abrirá el evento.

El concierto será transmitido en vivo a través de plataformas digitales antes del inicio del partido.

Bad Bunny hace historia en el medio tiempo

El momento más esperado llegará con el Half-Time Show, protagonizado por Bad Bunny.

El artista puertorriqueño se convertirá en el primer cantante latino y de habla hispana en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Ganador de seis premios Grammy y figura global de la música urbana, el intérprete ha adelantado que su presentación será “una gran fiesta” que celebrará la cultura latina con energía y autenticidad.

Su elección marca un hito para la NFL y refleja la creciente influencia de la música latina en escenarios internacionales.