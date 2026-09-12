¿Quién ganó la salvación en La Granja VIP 2026?

María Karunna ganó el reto de salvación de La Granja VIP 2026 y salió de la placa de nominados rumbo a la primera eliminación

La primera semana de La Granja VIP 2026 continúa elevando la tensión entre sus participantes. Este jueves 10 de septiembre se llevó a cabo el reto por la salvación, una prueba que permitió a uno de los nominados abandonar la placa.

María Karunna, Kevyn Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante llegaron a la dinámica con la posibilidad de mantenerse fuera de peligro. Sin embargo, solamente uno logró imponerse en el desafío.

María Karunna consigue la salvación

Después de enfrentarse a sus compañeros en la prueba de este jueves, María Karunna fue quien consiguió la salvación en La Granja VIP 2026.

Con este resultado, la participante dejó la placa de nominados y aseguró su permanencia durante los próximos días dentro del reality.

La victoria también modificó el escenario de la primera semana, ya que los demás nominados deberán continuar en competencia para intentar evitar convertirse en el primer eliminado de la segunda temporada.

¿Quiénes estaban nominados?

Los participantes llegaron al reto de salvación después de una intensa Asamblea realizada el miércoles 9 de septiembre, en la que los habitantes votaron por los compañeros que querían fuera de la competencia.

Durante este encuentro también hubo enfrentamientos entre algunos integrantes. Kunno y Manelyk criticaron a Rafa Mercadante, a quien calificaron de “cobarde” y “queda bien”. El presentador respondió y señaló que ambos influencers estaban “desubicados”.

María Karunna ya había sido nominada desde el estreno del programa, mientras que Kevyn Contreras “Bicolor” llegó a la placa después de perder su duelo frente a Abigail Pak “la Coreañera”.

Después de la Asamblea, se sumaron Rafa Mercadante y Mónica Escobedo, por lo que la lista de nominados quedó integrada por:

María Karunna

Kevyn Contreras “Bicolor”

Rafa Mercadante

Mónica Escobedo

La Traición definirá un nuevo nominado

La competencia tendrá otro giro este viernes 11 de septiembre con la dinámica de La Traición.

Como parte de esta etapa, el participante que obtuvo la salvación tendrá la posibilidad de mandar a otro granjero a la tabla de nominación, por lo que la situación de los habitantes todavía puede cambiar.

La primera eliminación será el domingo

Después de la dinámica de La Traición, llegará uno de los momentos más importantes de la primera semana de La Granja VIP 2026.

El domingo 13 de septiembre se realizará la primera Gala de Eliminación de la temporada, donde se conocerá al participante que deberá abandonar el reality.

En esta decisión, el apoyo del público tendrá un papel fundamental para determinar quién continuará dentro de la competencia.