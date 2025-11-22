Quién ganó la Salvación de La Granja VIP y deja de estar nominado

La estrategia se reacomoda en la sexta semana, mientras que tres participantes siguen en riesgo rumbo a la gala del domingo.

La tensión en La Granja VIP aumentó durante la sexta semana, donde cada movimiento puede definir el futuro de los granjeros rumbo a la siguiente eliminación. En esta ocasión, la competencia por La Salvación volvió a tomar protagonismo, por una prueba que exigió precisión, resistencia y manejo emocional.

Antes del reto, la Capataz de la semana, Fabiola Campomanes, tomó una decisión clave: vetar a uno de los granjeros de participar por La Salvación. La actriz eligió a Alfredo Adame, quien quedó automáticamente sin posibilidad de competir y obligado a mantenerse en riesgo durante el resto del ciclo.

En la dinámica participaron Kim Shantal, El Patrón, Kike Mayagoitia y Sergio Mayer Mori. La competencia puso a prueba la estabilidad física y la concentración de los cuatro, quienes debían mantener control y precisión bajo presión.

Kim y Sergio se mantuvieron como los más consistentes durante la prueba, con El Patrón intentando alcanzarlos poco después. Finalmente, un error de sus contrincantes permitió que Sergio Mayer Mori se adelantara y obtuviera el beneficio de la semana, asegurando su permanencia en la finca.

Quiénes permanecen nominados tras La Salvación

Con Sergio fuera de peligro, tres participantes continúan en la lista de nominados rumbo a la Gala de Eliminación:

Alfredo Adame, vetado por Fabiola Campomanes, y quien ya había quedado en riesgo tras la Asamblea del miércoles.

Kike Mayagoitia, nominado no por votación mayoritaria, sino por la jugada especial del Huevo Dorado, que permitió a Lis Vega elegir directamente a alguien para subirlo a la placa.

Kim Shantal, quien quedó en riesgo desde el lunes, cuando Manola Díez la mencionó en El Legado tras su salida del programa.

Votaciones abiertas rumbo al domingo 23 de noviembre

El público ya puede participar para decidir quién continúa en La Granja VIP. Las votaciones seguirán disponibles hasta la Gala de Eliminación del domingo 23 de noviembre. Los seguidores pueden votar a través del sitio oficial del reality o desde la app de TV Azteca En Vivo.

Cada usuario dispone de 10 votos por jornada, ya sea para entregarlos a un solo nominado o dividirlos entre varios. Además, quienes respondan una breve encuesta recibirán otros 10 votos adicionales para reforzar su decisión.

Con la Salvación ya definida y las nominaciones en firme, la estrategia se vuelve más intensa dentro del reality, y el resultado del domingo dependerá completamente del respaldo del público.