Quién es MODOK, el nuevo villano de Ant-Man en Quantumania

La fase 5 del Universo Cinematográfico Marvel dará su pistoletazo de salida el próximo 17 de febrero con el estreno en cines de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Por: Héctor Ortega

Enero 10, 2023, 12:21

El nuevo tráiler de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' fue revelado y trajo consigo nuevos impactantes detalles sobre esta película, sin embargo, la aparición de un esperado villano se robó la atención de los fans, así es, hablamos de M.O.D.O.K.



Pese a que el gran villano de esta nueva cinta de la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel es Kang el Conquistador, a quien lo muestran como una gran amenaza para el espacio-tiempo en el universo, M.O.D.O.K también es un gran antagonista al cual Ant-Man y compañía tendrán que enfrentar, que por cierto, no será nada fácil de vencer debido a sus grandes habilidades.



La cinta dirigida por Peyton Reed nos mostrará el debut de este curioso villano que muchos fanáticos no veían posible presentarlo dentro del UCM debido a sus características, pues es una gran cabeza flotante mitad máquina, mitad humana.



¿Quién es M.O.D.O.K y por qué es un villano peligroso?



Comencemos por contar que significa su nombre, pues como tal, no es un nombre, sino un acrónimo inglés de Mechanized Organism Designed Only For Killing, que traducido al español es: Mecanizado Diseñado Solo para Matar.



El personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby vio la luz por primera vez en septiembre de 1967 en el número 93 de Tales of Suspense bajo el nombre de George Tarleton (cuando el villano era humano).





Previo a convertirse en literal una máquina para matar, Tarleton en los cómics era un simple técnico de bajo nivel de una agencia de investigación, la cual escogió a este hombre para un experimento de mutación.



En contra de su voluntad, Tarleton fue víctima de atroces experimentos genéticos y bio tecnológicos dentro de la ‘cámara de alteración’ que terminaron por convertirlo en ser mitad máquina, mitad humana, llamada en un principio en M.O.D.O.C (acrónimo de Mental Organismo Designed Only for Computing).



Este nuevo ser fue dotada de una casi infinita inteligencia capaz de planear, hacer cálculos casi imposibles y hasta tener poderes psíquicos que usaría más adelante contra los héroes de la tierra.



Pese a que en un principio M.O.D.O.C era un ser benévolo, su gran inteligencia, ambición y sed de venganza por lo que le hicieron en contra de su voluntad lo volvió malvado, lo volvió en M.O.D.O.K, quien tomó el control de agencias de inteligencias, matando a quien se cruce en su camino con el fin de vengarse del mundo que lo hizo sufrir.



Diferencias del villano en el UCM



Como ya se mencionó al inicio de la nota, este villano fue presentado oficialmente en la pantalla grande, con un diseño muy fiel al de los cómics pero con ciertos detalles que los fanáticos lograron darse cuenta.



El primer y más importante detalle es que esta versión de M.O.D.O.K no se trata de George Tarleton, sino de Corey Stoll, mejor conocido como ¡Yellowjacket!, el primer villano en la cinta de Ant-Man.





Otro de los detalles es que esta versión al parecer usará una especie de armadura y máscara que cubrirá su gran rostro.



Una de las grandes incógnitas en esta cinta será su origen, pues recordemos que en la primera entrega Corey Stoll quedó atrapado dentro del Reino Cuántico, lo que hace preguntarse a los fans, ¿cómo fue que terminó convertido en M.O.D.O.K?



Con el multiverso abierto dentro del UCM todo puede ser posible, sin embargo la respuesta oficial la tendremos el próximo 17 de febrero de 2023 cuando se estrené la cinta And-Man and the Wasp: Quantumania.

(Con información de elhorizonte.mx)