¿Quién es Kelly, nieta desaparecida de Paquita la del Barrio?

La ficha de búsqueda difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México señala que desapareció el 20 de mayo.

La desaparición de Kelly Ariadne Gerardo Grajales ha generado preocupación entre seguidores de Paquita la del Barrio, luego de que autoridades difundieran una ficha de búsqueda para localizar a la joven de 28 años, vista por última vez el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Aunque la familia de la intérprete de “Rata de dos patas” ha mantenido un perfil alejado de los reflectores, el caso ha despertado interés debido al vínculo familiar que Kelly Ariadne tiene con una de las figuras más reconocidas de la música mexicana.

¿Cuál es el parentesco de Kelly Ariadne con Paquita la del Barrio?

Kelly Ariadne Gerardo Grajales es nieta de Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas. La joven es hija de Miguel Gerardo Viveros, el primer hijo de la cantante.

La familia de la artista nunca se ha caracterizado por mantener una presencia constante en medios de comunicación o en el mundo del espectáculo. A diferencia de otros familiares de celebridades, los hijos y nietos de Paquita han desarrollado su vida lejos de la atención pública.

Paquita la del Barrio tuvo tres hijos que le sobreviven: Miguel, Javier y Martha Elena, esta última adoptiva. Además, la cantante perdió a dos hijos pocos días después de su nacimiento.

¿Qué se sabe sobre su desaparición?

La ficha de búsqueda difundida por autoridades de Guanajuato y posteriormente por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México señala que Kelly Ariadne desapareció el 20 de mayo.

Entre sus características físicas se indica que mide 1.60 metros, tiene tez blanca, cabello negro largo y rizado, ojos oscuros y varias señas particulares, entre ellas pecas en el rostro y tatuajes de un ave fénix, flores y alas de ángel en el brazo izquierdo.

Solicitamos su colaboración para la localización de KELLY ARIADNE GERARDO GRAJALES , persona vista por última vez el 20 de mayo de 2026 en SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO.



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La familia no ha emitido declaraciones

Hasta ahora, no se han dado a conocer de manera oficial las circunstancias relacionadas con su desaparición. En redes sociales y algunos medios han circulado versiones sobre una posible salida de un centro de rehabilitación, pero esa información no ha sido confirmada por las autoridades ni por familiares.

Mientras continúan las labores de búsqueda, el caso ha colocado nuevamente el nombre de la familia de Paquita la del Barrio en la conversación pública, esta vez por una situación que mantiene en alerta a sus seres queridos.