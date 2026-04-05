¿Quién es Kane Parsons, director de Backrooms y más joven de A24?

En 2015 abrió su canal en YouTube, donde comenzó publicando contenido de videojuegos hasta evolucionar en la creación de cortometrajes y proyectos más complejos

Kane Parsons, el joven creador detrás del fenómeno Backrooms, se ha convertido en uno de los nombres más llamativos del cine actual tras ser elegido por la productora A24 para dirigir la adaptación de esta historia viral. Con apenas 20 años, pasó de crear videos en YouTube a encabezar una producción cinematográfica internacional.

¿Quién es Kane Parsons y cómo llegó al cine?

Kane Parsons es un creador digital nacido en 2005 que ganó notoriedad en internet por desarrollar contenido basado en los llamados Backrooms, un universo de terror surgido en foros online. Su salto al cine se dio tras viralizar un cortometraje que captó la atención de la industria.

A diferencia de otros directores, su formación no proviene de escuelas de cine ni festivales, sino de plataformas digitales, especialmente YouTube, donde comenzó a construir su estilo visual desde temprana edad.

De videojuegos a crear universos de terror

Desde niño mostró interés por los entornos virtuales. Desde muy joven ya jugaba videojuegos como Portal 2, donde recorría escenarios que influyeron en su visión sobre los espacios y las emociones que estos pueden generar.

Ese interés lo llevó a experimentar con efectos visuales utilizando herramientas digitales como After Effects y Blender, desarrollando habilidades que más tarde serían clave en su carrera.

El canal de YouTube que lo llevó al cine

En 2015 abrió su canal “Kane Pixels”, donde comenzó publicando contenido de videojuegos como Minecraft. Con el tiempo, evolucionó hacia la creación de cortometrajes y proyectos más complejos.

Su crecimiento fue progresivo hasta que encontró en los Backrooms el concepto ideal para desarrollar una narrativa propia dentro del género de terror.

El video que lo hizo viral en todo el mundo

En 2022 publicó el cortometraje The Backrooms (Found Footage), una pieza de nueve minutos realizada desde su casa con el software Blender. El video muestra un recorrido en primera persona por un laberinto de habitaciones vacías y pasillos interminables.

El impacto fue inmediato: en menos de 48 horas pasó de un millón a siete millones de reproducciones. Actualmente supera los 73,5 millones, convirtiéndose en un referente dentro del terror digital.

Más allá de las cifras, el proyecto destacó por su estilo visual y por construir una experiencia inmersiva que conectó con millones de usuarios.

A24 apuesta por el director más joven de su historia

El éxito del cortometraje llamó la atención de la productora A24, que decidió llevar el universo de Backrooms al cine con Parsons como director.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2023, cuando el creador aún estaba en el instituto. El rodaje inició cuando tenía 19 años y concluyó recientemente, ya con 20, convirtiéndolo en el director más joven en la historia del estudio.