¿Quién es Freddy Leyva, el Integrante suspendido del grupo CD9?

La agrupación mexicana CD9 anunció la suspensión temporal de Freddy Leyva luego de que se viralizaran en redes sociales presuntas conversaciones privadas que generaron polémica entre seguidores del grupo.

La decisión fue informada mediante un comunicado difundido por los integrantes activos de la banda, quienes señalaron que la medida busca proteger la integridad del proyecto mientras el cantante atiende la situación personal que enfrenta.

Capturas de chats desatan la controversia

La polémica comenzó cuando en redes sociales circularon capturas de pantalla de supuestas conversaciones atribuidas a Freddy Leyva, en las que presuntamente solicitaba fotografías íntimas a una seguidora.

En los mensajes también se mencionaban comentarios considerados ofensivos y presuntas solicitudes de dinero. Las publicaciones se difundieron rápidamente y provocaron reacciones entre seguidores de la agrupación.

Tras el impacto del caso en redes, los integrantes de la banda decidieron anunciar la suspensión temporal del cantante.

CD9 anuncia decisión en comunicado

Los miembros del grupo Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque difundieron un mensaje conjunto en el que destacaron la importancia de cuidar el proyecto musical y su relación con el público.

“CD9 es un proyecto que hemos construido durante muchos años con trabajo, disciplina y un compromiso profundo entre nosotros y con ustedes. Por eso, para quienes formamos parte de este grupo, es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad”.

La agrupación explicó que la decisión fue tomada de forma consensuada y que permitirá que el cantante atienda los asuntos personales derivados de la controversia.

¿Cuál es la trayectoria de Freddy Leyva en la banda?

José Alfredo Pacheco Leyva, conocido como Freddy Leyva, nació el 19 de enero de 1995 en Ciudad de México. Formó parte de CD9 desde la creación del grupo en 2013.

Tras la pausa que la banda anunció en 2021, el cantante inició una etapa como solista en la que lanzó temas como “Derroche”, “Florecer”, “Fe”, “Fantasma” y “El Arrebatado”.

El regreso del grupo se anunció oficialmente en abril de 2024 con el lanzamiento del sencillo “Rockstar”.

Freddy Leyva responde a las acusaciones

Después de que la polémica se hiciera pública, el cantante utilizó su cuenta en redes sociales para dar su versión de los hechos y negar las acusaciones.

“Los mensajes que circulan son fragmentos fuera de contexto para insinuar cosas que no ocurrieron”.

El artista afirmó que la conversación señalada ocurrió con una persona adulta y reconoció que responder mensajes privados puede prestarse a interpretaciones negativas.

Asimismo, expresó su rechazo a cualquier forma de acoso o violencia contra las mujeres y aseguró que jamás actuaría de esa manera.

Mientras tanto, los integrantes de CD9 reiteraron que continuarán con los compromisos y actividades previamente anunciados.