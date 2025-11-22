¿Quién es Fátima Bosch? La mexicana coronada Miss Universo 2025

Su reinado busca inspirar a jóvenes, promover la figura de mujeres resilientes y, quizá, transformar la forma en que se percibe la “belleza ideal”

El nombre de Fátima Bosch le dio la vuelta al mundo al conquistar la corona de Miss Universo 2025 en un concurso marcado por polémicas, valentía y un llamado al empoderamiento femenino. Su triunfo no fue solo un logro personal, sino un símbolo de autenticidad y cambio en un certamen tradicional.

La mexicana fue coronada en el Impact Arena en Tailandia y se impuso a candidatas fuertes, siendo su victoria un momento clave en la historia: es la cuarta mexicana en obtener la corona universal.

Las otras cuatro finalistas que acompañaron a Bosch en el top 5 fueron:

1. Praveenar Singh, de Tailandia (primera finalista)

2. Ahtisa Manalo, de Filipinas

3. Stephany Abasali, de Venezuela

4. Olivia Yacé, de Costa de Marfil

Origen, edad y formación

Fátima Bosch Fernández nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, México. Con 25 años al momento de su coronación, ha combinado su vida como modelo con una formación académica sólida. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Italia y en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

Aunque hoy es reconocida mundialmente por su seguridad y presencia escénica, la infancia de Fátima Bosch estuvo lejos de ser sencilla. La ahora Miss Universo ha compartido que, durante sus primeros años escolares, enfrentó episodios de bullying y dinámicas de acoso psicológico que afectaron su autoestima y su relación con el entorno académico.

A esto se sumó el diagnóstico temprano de dislexia y TDAH, condiciones que hicieron más complejo su proceso educativo y la obligaron a desarrollar estrategias para concentrarse, organizarse y no quedar rezagada. Pese a ese panorama, Bosch creció rodeada de una familia que la apoyó y reforzó su confianza, algo que sería decisivo para su futuro.

De acuerdo con reportes de la agencia Associated Press, la tabasqueña ha orientado buena parte de su desarrollo profesional hacia la creación de piezas sustentables, apostando por el uso de materiales reutilizados y procesos que reduzcan el impacto ambiental. Además de su interés en el diseño, ha participado como voluntaria en actividades con niñas y niños que enfrentan enfermedades, y ha impulsado iniciativas de conciencia ecológica, apoyo a personas migrantes y acompañamiento en temas de salud mental.

Bosch ha comentado en distintas ocasiones que su inclinación por la filantropía surgió desde muy joven y que, incluso antes de involucrarse formalmente en proyectos comunitarios, ya tenía la inquietud de ayudar. También ha mencionado que en su vida diaria disfruta de la equitación, el tenis, la pintura, la lectura y la música, pasiones que complementan su faceta pública. Su fe ocupa un lugar importante en su identidad, algo que algunos seguidores interpretaron como un gesto espiritual cuando, al ser coronada, levantó un dedo señalando hacia el cielo.

El 13 de septiembre de 2025, Bosch ganó el título de Miss Universo México en Zapopan, Jalisco, siendo la primera representante de Tabasco en lograrlo, mismo que le dio el pase al Miss Universo 2025.

Durante la final, su discurso se centró en el empoderamiento: cuando le preguntaron cómo usaría la plataforma, respondió que alentaría a las mujeres jóvenes a creer en sí mismas, porque “valen mucho” y merecen ser escuchadas.

En el terreno íntimo, Fátima también ha estado bajo los reflectores. Durante varios meses se le vinculó sentimentalmente con el futbolista Kevin Álvarez, relación que generó conversación en redes y en medios de entretenimiento.

De acuerdo con reportes y comentarios que el propio jugador hizo en transmisiones públicas, la relación concluyó en 2023, aparentemente en buenos términos y sin polémicas directas entre ellos.

Polémica en Miss Universo

Esta edición del concurso no estuvo libre de controversia. Uno de los momentos más viralizados fue cuando Nawat Itsaragrisil, organizador tailandés, llamó dumbhead (tonta) a Bosch tras cuestionarla por no participar en ciertas actividades promocionales. Bosch respondió con firmeza defendiendo su dignidad: "Tengo una voz. No me estás respetando como mujer, yo estoy aquí representando a mi país, y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización", dijo antes de que la seguridad la acompañara fuera del evento.

Este episodio desencadenó una ola de solidaridad: varias concursantes se marcharon en protesta. Su actitud ganó respaldo público, incluyendo el de la presidenta mexicana y a otras figuras, y puso el foco en el respeto y la integridad dentro del certamen. Además, dos jueces renunciaron durante el concurso, citando irregularidades.

Aun así, la organización de Miss Universo ha defendido a la nueva soberana con mensajes en los que destaca que “su gracia, fuerza y espíritu radiante conquistaron los corazones del mundo”. Es un respaldo que busca equilibrar la conversación digital y reforzar la legitimidad de su triunfo en medio de la tormenta mediática.

Antes del certamen, Bosch proyectaba una imagen de claridad y propósito, asegurando: “Me encantaría usar esa corona para llevar luz a donde solo había oscuridad, para inspirar a niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz, pero sobre todo, a que crean que son suficientes con lo que son el día de hoy”.

Ese ideal, ahora puesto a prueba por las polémicas que rodearon su victoria, será la brújula con la que la nueva Miss Universo intente encaminar un reinado que comenzó entre aplausos, cuestionamientos y un escrutinio global que pocas veces se había visto en la historia del certamen.