¿Quién es Bobby Pulido, cantante tejano que llegará al Congreso?

El cantante tejano ganó las elecciones en Texas y representará al distrito 15 en el Congreso de Estados Unidos tras más de 30 años de carrera musical

El cantante de música tejana Bobby Pulido comenzará una nueva etapa en su trayectoria profesional después de ganar las elecciones para representar al distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El intérprete, reconocido internacionalmente por canciones como Desvelado y Se Murió de Amor, dejó los escenarios para incursionar en la política, una actividad que, según ha contado, también formaba parte de sus aspiraciones desde joven.

José Roberto Pulido Jr., conocido artísticamente como Bobby Pulido, derrotó a la republicana Monica De La Cruz, quien buscaba la reelección, en los comicios del 3 de noviembre de 2026.

Los resultados difundidos por las autoridades electorales de Texas reportaron 116 mil 945 votos para Pulido y 72 mil 761 para De La Cruz.

¿Quién es Bobby Pulido?

José Roberto Pulido Jr. nació el 25 de abril de 1973 en Edinburg, Texas, Estados Unidos.

Es cantante, compositor y músico, y pertenece a una familia vinculada desde hace varias generaciones con la música regional tejana.

Es hijo del reconocido intérprete Roberto Pulido, conocido también como “El Primo”, una de las figuras importantes de la música tejana y líder de la agrupación Roberto Pulido y Los Clásicos.

Su padre desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas y contribuyó a difundir un género que combina tradiciones musicales de Texas y el norte de México.

Por parte de su familia materna también tuvo contacto con la música norteña. Su abuelo materno fue Mario Montez, fundador de Los Donneños, agrupación vinculada con ese estilo musical.

Desde pequeño, Bobby creció rodeado de instrumentos, presentaciones y canciones. Durante su etapa escolar participó en el grupo de mariachi de la preparatoria y aprendió a tocar el saxofón.

Posteriormente se integró a la banda de su padre, Roberto Pulido y Los Clásicos, donde colaboró como saxofonista y corista.

La música tejana, género con el que construyó su carrera, reúne elementos de distintas tradiciones musicales. Entre sus influencias se encuentran la polca, el acordeón, la música norteña, la cumbia, la ranchera y el country.

Esta mezcla sonora ha permitido que el estilo tenga una identidad particular en las comunidades mexicoestadounidenses de Texas y en el norte de México.

Dentro de la industria musical, Pulido recibió el sobrenombre de “Golden Boy” del tejano, debido a su popularidad y a la influencia que alcanzó entre las nuevas generaciones de seguidores del género durante la década de 1990.

Los inicios de Bobby Pulido en la música

Aunque su padre ya era un músico reconocido, Bobby Pulido comenzó a construir su propio camino artístico durante la primera mitad de la década de 1990. Uno de los primeros pasos importantes ocurrió en 1994, cuando grabó el dueto Contigo junto a Roberto Pulido.

La canción, concebida inicialmente como una grabación familiar, terminó por convertirse en uno de los impulsos para que Bobby desarrollara una carrera como solista.

En 1995 firmó un contrato discográfico con EMI Latin y publicó su primer álbum, Desvelado. Para dedicarse de lleno a la música, dejó sus estudios de Ciencias Políticas en St. Mary's University, carrera que posteriormente tendría relación con sus aspiraciones de participar en el servicio público.

El lanzamiento de su primer disco coincidió con una etapa de gran exposición comercial de la música tejana. Su propuesta conectó especialmente con jóvenes mexicoestadounidenses, quienes encontraron en sus canciones una combinación de sonidos tradicionales y arreglos contemporáneos.

Desvelado, el álbum que lo convirtió en una estrella

El álbum Desvelado, publicado en septiembre de 1995, fue el punto de partida de una carrera que se extendería durante más de tres décadas.

La producción logró posicionarse entre los discos latinos más escuchados en Estados Unidos y alcanzó el noveno lugar de la lista Billboard Top Latin Albums y el tercer puesto de Regional Mexican Albums.

El material obtuvo certificación de platino de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), correspondiente a 100 mil unidades, y su canción homónima se convirtió en el tema más representativo de Bobby Pulido.

Desvelado también ayudó a consolidar su imagen como uno de los nuevos referentes de la música tejana. Su popularidad se extendió a México y otros países de América Latina, donde comenzó a presentarse ante públicos cada vez más numerosos.

Después de su debut, publicó otras producciones que reforzaron su presencia en la industria:

Enséñame (1996): su segundo álbum de estudio, con canciones que ampliaron su popularidad entre el público joven.

su segundo álbum de estudio, con canciones que ampliaron su popularidad entre el público joven. Llegaste a Mi Vida (1997): una de las producciones de mayor éxito comercial de sus primeros años.

una de las producciones de mayor éxito comercial de sus primeros años. En Vivo: Desde Monterrey, México (1998): su primer álbum en directo, grabado durante una presentación en la ciudad de Monterrey. La actuación en el Auditorio Coca-Cola fue uno de los momentos destacados de su relación con el público regiomontano.

su primer álbum en directo, grabado durante una presentación en la ciudad de Monterrey. La actuación en el Auditorio Coca-Cola fue uno de los momentos destacados de su relación con el público regiomontano. El Cazador (1999): un disco que continuó su desarrollo dentro del género tejano.

un disco que continuó su desarrollo dentro del género tejano. Zona de Peligro (2000): una producción que marcó el cierre de una etapa especialmente activa de su carrera durante los años noventa.

Premios y reconocimientos de Bobby Pulido

Durante el auge de su carrera en la década de 1990, Bobby Pulido recibió diversos reconocimientos de la industria tejana. En los Tejano Music Awards de 1998 obtuvo premios como Artista Masculino del Año, Vocalista Masculino del Año y Álbum del Año por Llegaste a Mi Vida, además de otros reconocimientos relacionados con su trabajo musical.

Con el paso de los años, el cantante también obtuvo reconocimiento en los Latin Grammy. Su primer galardón llegó en 2022, cuando ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Tejana por Para Que Baile Mi Pueblo.

En 2025 volvió a obtener el premio en la misma categoría por Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 1/En Vivo). De esta manera, sumó dos Latin Grammy a su trayectoria.

Además, recibió una nominación a los Grammy estadounidenses de 2026 en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana, incluido el tejano, por la producción Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía - Por la Puerta Grande (En Vivo).

Los años posteriores a sus primeros éxitos

Después del auge comercial de la música tejana durante los años noventa, el género perdió parte de su presencia en las listas musicales. La carrera de Bobby Pulido continuó, aunque sus siguientes producciones tuvieron un comportamiento distinto al de sus primeros álbumes.

Entre los discos que publicó durante los primeros años de la década de 2000 se encuentran:

Bobby (2002).

Móntame (2003).

Vive (2005).

Enfermo de Amor (2007).

Después de lanzar Enfermo de Amor, el cantante tomó una pausa de aproximadamente tres años en su actividad discográfica. Posteriormente regresó con Días de Ayer (2010) y Lo Mío (2012-2013), con los que retomó su trabajo musical.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Bobby Pulido?

La canción más identificada con el cantante es Desvelado, que se mantiene como uno de los temas clásicos de la música tejana. Sin embargo, su repertorio incluye otros éxitos que han acompañado distintas etapas de su carrera y que continúan siendo solicitados por sus seguidores.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran:

Desvelado: entre 638 y 639 millones de reproducciones. Forma parte del álbum Desvelado (1995). Se Murió de Amor: aproximadamente 320 millones de reproducciones. Incluida en el álbum Enséñame (1996). Le Pediré: alrededor de 55.5 millones de reproducciones. Pertenece a Llegaste a Mi Vida (1997). Ojalá Te Animes: cerca de 54.4 millones de reproducciones. Forma parte de Vive (2005). Enséñame: aproximadamente 24.8 millones de reproducciones. Da nombre al álbum publicado en 1996. Llegaste a Mi Vida: alrededor de 22.2 millones de reproducciones. Incluida en el disco del mismo nombre, lanzado en 1997. Vanidosa: cerca de 14.8 millones de reproducciones. Pertenece al álbum Bobby (2002). La Rosa: aproximadamente 14.1 millones de reproducciones. Incluida en Enséñame (1996).Las cifras muestran la diferencia entre el alcance de Desvelado y el resto de su repertorio: el tema supera los 638 millones de reproducciones estimadas, mientras que Se Murió de Amor ocupa el segundo lugar, con alrededor de 320 millones.

Después aparecen canciones como Le Pediré y Ojalá Te Animes, que también mantienen una presencia importante entre quienes escuchan su música en plataformas digitales.

Otros temas de sus discos de los años noventa, como Enséñame y Llegaste a Mi Vida, continúan formando parte de su repertorio más reconocido.

Bobby Pulido y su historia con Rayados de Monterrey

Además de su trayectoria musical, Bobby Pulido tiene una relación especial con Monterrey y es un aficionado declarado del Club de Futbol Monterrey, conocido popularmente como Rayados.

El cantante ha contado que su afición por el equipo albiazul comenzó después de visitar la ciudad y convivir con sus habitantes. Cuando llegó a Monterrey, hace aproximadamente 28 años, no tenía un interés particular por el futbol.

Sin embargo, durante sus giras empezó a seguir los partidos y se contagió de la pasión de los aficionados regiomontanos.

Con el tiempo adoptó a Rayados como su equipo. En una anécdota sobre cómo nació su afición, recordó que comenzó a ver los encuentros durante sus viajes y terminó por identificarse con el club: “Empecé a ver los partidos en mis giras y dije, pues soy Rayado”.

Su vínculo con la ciudad también quedó reflejado en su música. En 1998 grabó En Vivo: Desde Monterrey, México, un álbum que registró una de sus presentaciones ante el público regiomontano y que forma parte de los momentos importantes de su carrera.

Su participación en la inauguración del Estadio Monterrey

La relación de Bobby Pulido con Rayados tuvo otro momento destacado el 2 de agosto de 2015, cuando participó en la ceremonia de inauguración del Estadio Monterrey, conocido como el Gigante de Acero.

El cantante formó parte del espectáculo musical junto a figuras como Eliseo Robles, Alicia Villarreal, Lalo Mora y Celso Piña. Durante la celebración, los artistas interpretaron canciones relacionadas con la identidad de Monterrey y el equipo albiazul, entre ellas temas dedicados a la afición rayada.

Uno de los vínculos musicales más conocidos entre Pulido y el club es Ojalá Te Animes, canción de su álbum Vive, publicado en 2005. El tema, cuya letra fue escrita por Esteban Mares, tuvo una adaptación relacionada con Rayados y se convirtió en una canción popular entre los seguidores del equipo.

La melodía comenzó a utilizarse en el ambiente futbolístico y adquirió un significado especial para una parte de la afición, que la relaciona con el club y con los encuentros disputados en el estadio.

¿Por qué Bobby Pulido dejó la música para entrar en la política?

Después de más de 30 años de carrera, Bobby Pulido anunció en noviembre de 2024 que se retiraría de los escenarios para buscar una oportunidad en la política estadounidense. Para despedirse de sus seguidores organizó una gira llamada Por la Puerta Grande, con la que recorrió distintas ciudades de Estados Unidos y México.

El cantante explicó que su decisión no significaba renunciar a una actividad que había marcado su vida, sino comenzar una etapa que también había considerado desde joven.

Antes de convertirse en músico profesional había estudiado Ciencias Políticas, por lo que la posibilidad de participar en el servicio público no era completamente ajena a sus intereses.

En entrevistas, Pulido señaló que quería utilizar su experiencia y su capacidad de liderazgo para trabajar por su comunidad. También expresó que deseaba construir un legado más allá de la música y contribuir a los asuntos que afectan a las nuevas generaciones.

La gira de despedida comenzó en 2025 y tuvo como parte de su concepto la participación de su padre, Roberto Pulido, quien celebró seis décadas de trayectoria musical.

El proyecto también estuvo acompañado por el lanzamiento de Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía, un trabajo musical dividido en volúmenes y grabado en colaboración con otros intérpretes.

Durante ese proceso, el artista dejó claro que buscaba separar su trabajo musical de sus opiniones políticas. Su intención era cumplir con sus compromisos ante el público y, una vez concluida esa etapa, concentrarse por completo en su aspiración de representar a los habitantes del sur de Texas.