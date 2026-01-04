¿Quién es Alix Earle? El posible nuevo romance de Tom Brady

Un video en St. Barths mostró a Tom Brady y Alix Earle celebrando Año Nuevo juntos, lo que reavivó versiones sobre un posible vínculo personal

La coincidencia entre Tom Brady y la influencer Alix Earle durante las celebraciones de Año Nuevo en St. Barths generó interés en el ámbito del entretenimiento y el deporte. Ambos fueron vistos en el mismo evento la noche del 31 de diciembre, lo que derivó en versiones sobre una posible cercanía entre el exjugador de la NFL y la creadora de contenido digital.

La aparición conjunta se difundió tras la publicación un video, donde se observa a Brady y Earle compartiendo momentos durante la celebración. Las imágenes muestran interacción constante entre ambos en un club nocturno, lo que detonó especulaciones sobre un vínculo personal.

Imágenes captadas durante la celebración de Año Nuevo

En el material difundido, Tom Brady, de 48 años, aparece vestido con una chamarra azul y pantalones a juego, mientras que Alix Earle, de 25, porta un vestido para la ocasión. En distintos fragmentos del video se les observa conversando, bailando y sonriendo durante la noche.

En una de las escenas, la influencer se acerca al ex mariscal de campo para decirle algo al oído mientras le toca la espalda. Ambos se muestran relajados y continúan interactuando a lo largo del evento, sin que se observe la presencia de otras personas en su grupo inmediato.

La influencer Alix Earle terminó su relación tras dos años de noviazgo

En diciembre, se confirmó que Alix Earle y Braxton Berrios, jugador de los Houston Texans, concluyeron su relación tras más de dos años juntos. Posteriormente, la influencer abordó el tema en un video publicado en TikTok.

En dicha grabación, Earle explicó que la relación se había tornado complicada debido a la distancia, ya que desde junio no convivían con regularidad. La creadora de contenido señaló que hacer pública la ruptura fue un proceso complejo y que necesitó tiempo para compartirlo con su audiencia.

Tom Brady en busca del amor después de su divorciarse de Gisele Bündchen

Por su parte, Tom Brady fue vinculado sentimentalmente en 2023 con la modelo Irina Shayk, luego de su divorcio de Gisele Bündchen. Esa relación no se consolidó públicamente y, con el paso de los meses, ambas figuras continuaron con sus respectivas actividades profesionales.

Gisele Bündchen contrajo matrimonio con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente en diciembre y posteriormente dio a conocer el nacimiento de su tercer hijo, el primero junto a su actual esposo.

¿Quién es Alix Earle? Influencer y posible romance de Tom Brady

Alix Earle es originaria del condado de Monmouth, Nueva Jersey, y alcanzó notoriedad en 2022 mientras cursaba estudios universitarios en Miami. Su crecimiento en redes sociales se dio principalmente por sus videos de formato “Get Ready With Me” en TikTok.

En 2023, fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30. Posteriormente lanzó el podcast Hot Mess With Alix Earle, el cual fue retirado de The Unwell Network meses después. Tras esa decisión, la influencer anunció una pausa en el proyecto para concentrarse en la creación de vlogs semanales en YouTube.

El encuentro entre Brady y Earle en St. Barths ocurre en un contexto de cambios personales para ambos, lo que mantiene la atención sobre futuras apariciones públicas.