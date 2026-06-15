¿Quién era Lucas Vignale, director de videos de J Balvin?

Hasta el momento, las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente aéreo en el murieron él y cinco más, entre ellos, Oliver Tree.

El mundo de la música y el entretenimiento se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Lucas Vignale, reconocido director audiovisual que trabajó con artistas de talla internacional como Bizarrap y J Balvin. El creativo argentino falleció este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre la ciudad brasileña. El impacto provocó que una de las aeronaves se incendiara y cayera sobre un estacionamiento, generando un fuerte incendio que también afectó varios vehículos.

Entre las víctimas también se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, quienes viajaban junto a Vignale al momento del siniestro. En total, seis personas perdieron la vida.

Lucas Vignale era ampliamente reconocido dentro de la industria musical por su trabajo como director y productor audiovisual. Su nombre estuvo ligado a importantes proyectos de artistas internacionales, convirtiéndose en una figura destacada detrás de cámaras en la creación de videos musicales y contenido visual.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, colegas y figuras del entretenimiento comenzaron a expresar sus condolencias por la repentina pérdida del realizador argentino.

Hasta el momento, las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente para determinar qué provocó la colisión entre ambas aeronaves.

La muerte de Lucas Vignale representa una sensible pérdida para la industria audiovisual y musical, donde su trabajo contribuyó a algunos de los proyectos más exitosos de los últimos años.