¿Quién era Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan “Honas” Meléndez fue tecladista, compositor y productor, además de fundador de Camilo Séptimo, banda que ayudó a formar en 2013

La escena del rock alternativo mexicano está de luto tras el asesinato de Jonathan Samuel Meléndez, músico, compositor y productor conocido como Honás, quien fue uno de los fundadores y tecladista de Camilo Séptimo.

Meléndez formó parte del proyecto desde sus primeros años y tuvo una participación fundamental en la construcción de la identidad sonora de la agrupación, especialmente mediante el uso de teclados y sintetizadores.

¿Quién era Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México. Dentro de la escena musical era conocido como Honás y desarrolló su carrera como tecladista, compositor y productor.

En 2013 fundó Camilo Séptimo junto con Manuel Mendoza “Coe” y Erik Vázquez. Los tres músicos dieron forma a una propuesta que posteriormente se posicionó dentro de la escena alternativa mexicana gracias a un sonido caracterizado por elementos electrónicos y futuristas.

La participación de Meléndez fue especialmente relevante debido al trabajo que realizó con los teclados y sintetizadores, instrumentos que se convirtieron en una parte distintiva de la atmósfera musical de la banda.

Así comenzó la historia de Camilo Séptimo

La historia formal de Camilo Séptimo comenzó en 2013 en la Ciudad de México. En sus primeros años, el proyecto comenzó a ganar presencia dentro de la escena independiente y canciones como “Portales” y “No confíes en mí” contribuyeron a ampliar su público.

Jonathan Meléndez explicó años atrás que, en un principio, la intención de los músicos no era construir un proyecto demasiado ambicioso, sino reunirse para grabar y tocar con amigos.

Sin embargo, la respuesta que obtuvieron los llevó a tomar un camino diferente y la agrupación comenzó a consolidarse como una banda dentro de la escena alternativa mexicana.

En 2014, Camilo Séptimo presentó Maya, su primer EP. Tres años después llegó Óleos, su primer álbum de larga duración y uno de los materiales que marcaron el crecimiento de la agrupación.

Posteriormente se sumaron producciones como Navegantes, Ecos y Jardín de las almas, mientras canciones como “Miénteme”, “Vicio”, “No confíes en mí”, “Eres” e “Inevitable” ayudaron a que la banda llegara a un público cada vez más amplio.

La agrupación pasó de presentarse principalmente en espacios independientes a llegar a escenarios de mayores dimensiones, mientras mantenía los elementos electrónicos que caracterizaban su propuesta.

Jonathan Meléndez fue clave en el sonido de la banda

El trabajo de Jonathan Meléndez no se limitó a las presentaciones en vivo. El músico también estuvo involucrado en la composición y producción de material de Camilo Séptimo.

Su participación en los teclados y sintetizadores ayudó a construir el sonido atmosférico y electrónico que distinguió al grupo y que contribuyó a formar una base de seguidores que acompañó su trayectoria durante más de una década.

Por su trabajo, Meléndez se convirtió en una de las figuras vinculadas directamente con la evolución musical de Camilo Séptimo desde sus primeros pasos.

Jonathan Samuel Meléndez fue asesinado junto con su familia al interior de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en la zona de Bosques Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada, el músico se encontraba en el inmueble junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una mujer que formaba parte del personal de servicio. Las cuatro personas fueron asesinadas.