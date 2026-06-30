¿Quién cantará en la boda de Taylor Swift y Travis? Entérate

Además de los rumores sobre la fecha del enlace, ahora trascendió que una auténtica leyenda del rock sería la encargada de amenizar la celebración.

La posible boda de Taylor Swift y Travis Kelce vuelve a acaparar los reflectores, luego de que surgieran versiones que apuntan a que la legendaria Stevie Nicks sería la encargada de poner la música en la ceremonia, prevista presuntamente para el próximo 3 de julio.

De acuerdo con reportes difundidos por Rolling Stone, la legendaria cantante y compositora sería la elegida para ofrecer una presentación especial durante el enlace de la estrella del pop y el jugador de la NFL. Aunque la pareja no ha confirmado los preparativos ni la fecha del supuesto matrimonio, la información ha despertado el interés de millones de seguidores.

La posible participación de Stevie Nicks no sería casualidad. La exintegrante de Fleetwood Mac mantiene una estrecha relación con Taylor Swift desde hace varios años. Ambas han compartido escenario en eventos especiales y han expresado públicamente la admiración que sienten una por la otra.

Ese vínculo quedó reflejado en 2024, cuando Nicks colaboró con un poema incluido en la edición física de The Tortured Poets Department, uno de los discos más recientes de Taylor Swift. El gesto fue interpretado por los seguidores como una muestra de la cercanía que existe entre ambas artistas.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, Stevie Nicks es considerada una de las voces más influyentes del rock. Su trabajo con Fleetwood Mac en álbumes como Rumours la convirtió en una figura indispensable de la música, mientras que su carrera como solista la ha mantenido vigente entre distintas generaciones.

Aunque por ahora todo se mantiene en meras especulaciones, la posibilidad de que Stevie Nicks forme parte de la boda ha incrementado la expectativa alrededor de un evento que podría convertirse en una de las celebraciones más comentadas del año en el mundo del espectáculo.